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Более 300 клубов для пожилых москвичей открылись в 2020 году
По инф. Российской газеты   
22 Января 2021 г.
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Более 300 клубов для пожилых жителей столицы открылись за 2020 год, в них прошли более 8 тысяч образовательных и развлекательных мероприятий. Почти 1,3 тысячи из них прошли онлайн.

Более 300 клубов для пожилых москвичей открылись в 2020 году

«Несмотря на пандемию, мы не прерывали развитие основных городских проектов. Так, за прошедший год в Москве появилось три новых современных клубных городских пространства „Мой социальный центр“. Теперь их в Москве восемь. В прошедшем году проект перешел в онлайн-формат работы с жителями старшего поколения. Тысячи москвичей с удовольствием занимаются творчеством и общаются с единомышленниками, — сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. — В текущих условиях было очень важно создать все условия для того, чтобы возрастные жители столицы продолжили жить активно и интересно. Сейчас на базе центров работает более 350 клубов по интересам, 164 из них успешно перешли в онлайн-формат. Благодаря этому даже во время домашнего режима участники обмениваются опытом, проводят встречи и просто приятно проводят время в обществе близких по духу ровесников. Мы и в дальнейшем планируем продолжать развивать проект и увеличивать не только количество клубов и активностей, но и число центров».

  • Сегодня в Москве действуют восемь «Моих социальных центров». В 2019 году для горожан были открыты пять центров: первыми стали «Марьина Роща» и «Таганский». Еще три городских клубных пространства, которые открылись в предновогоднюю неделю, стали подарком для представителей старшего поколения: «Преображенское», «Южное Бутово» и «Чертаново Северное». В 2020 году в Москве стало еще больше точек притяжения для горожан — сеть пополнилась новыми пространствами в районах Сокольники, Ломоносовский и в поселении Щапово.

Несмотря на то, что из-за коронавируса приходилось корректировать работу центров, посетители провели год активно и интересно. Состоялось более восьми тысяч мероприятий, а москвичи посетили центры более 100 тысяч раз. Одним из самых знаменательных событий стал масштабный праздник «МСЦ — там, где твое сердце», организованный с 29 по 31 июля в честь первого дня рождения проекта. За три дня в праздничных мероприятиях приняли участие более 10 тысяч человек.

Еще одним ярким событием стал чемпионат кроссвордов «Нескучный ЗОЖ», который стартовал 25 августа в рамках проекта «МСЦ — территория ЗОЖ». Специалисты отмечают, что разгадывание кроссвордов позитивно влияет на когнитивные функции мозга и является отличной профилактикой таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и деменция. Более 3,7 тысячи москвичей, принявших участие в чемпионате, знают об этом. Кроме этого, «Мои социальные центры» регулярно публикуют новые кроссворды на сайте «Я дома».

  • Более 1,3 тысячи событий прошли в онлайн-формате. Например, был создан проект «Сказки внукам». В рамках проекта бабушки и дедушки записывают видеосказки для воспитанников детских домов. За 2,5 месяца к проекту присоединились 244 участника, которые записали 305 сказок. На YouTube-канале столичного департамента труда и социальной защиты населения уже опубликовано более 130 роликов. Среди рассказчиков есть и известные люди: Николай Дроздов, Дмитрий Притула, Андрей Леонов, Андрей Державин, Евгений Маргулис, Анна Шатилова и другие.

Кстати, на нашем сайте тоже есть много публикаций о пожилых блогерах:

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