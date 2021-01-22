Более 300 клубов для пожилых москвичей открылись в 2020 году

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Более 300 клубов для пожилых жителей столицы открылись за 2020 год, в них прошли более 8 тысяч образовательных и развлекательных мероприятий. Почти 1,3 тысячи из них прошли онлайн.
«Несмотря на пандемию, мы не прерывали развитие основных городских проектов. Так, за прошедший год в Москве появилось три новых современных клубных городских пространства „Мой социальный центр“. Теперь их в Москве восемь. В прошедшем году проект перешел в онлайн-формат работы с жителями старшего поколения. Тысячи москвичей с удовольствием занимаются творчеством и общаются с единомышленниками, — сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. — В текущих условиях было очень важно создать все условия для того, чтобы возрастные жители столицы продолжили жить активно и интересно. Сейчас на базе центров работает более 350 клубов по интересам, 164 из них успешно перешли в онлайн-формат. Благодаря этому даже во время домашнего режима участники обмениваются опытом, проводят встречи и просто приятно проводят время в обществе близких по духу ровесников. Мы и в дальнейшем планируем продолжать развивать проект и увеличивать не только количество клубов и активностей, но и число центров».
Сегодня в Москве действуют восемь «Моих социальных центров». В 2019 году для горожан были открыты пять центров: первыми стали «Марьина Роща» и «Таганский». Еще три городских клубных пространства, которые открылись в предновогоднюю неделю, стали подарком для представителей старшего поколения: «Преображенское», «Южное Бутово» и «Чертаново Северное». В 2020 году в Москве стало еще больше точек притяжения для горожан — сеть пополнилась новыми пространствами в районах Сокольники, Ломоносовский и в поселении Щапово.
Несмотря на то, что из-за коронавируса приходилось корректировать работу центров, посетители провели год активно и интересно. Состоялось более восьми тысяч мероприятий, а москвичи посетили центры более 100 тысяч раз. Одним из самых знаменательных событий стал масштабный праздник «МСЦ — там, где твое сердце», организованный с 29 по 31 июля в честь первого дня рождения проекта. За три дня в праздничных мероприятиях приняли участие более 10 тысяч человек.
Еще одним ярким событием стал чемпионат кроссвордов «Нескучный ЗОЖ», который стартовал 25 августа в рамках проекта «МСЦ — территория ЗОЖ». Специалисты отмечают, что разгадывание кроссвордов позитивно влияет на когнитивные функции мозга и является отличной профилактикой таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и деменция. Более 3,7 тысячи москвичей, принявших участие в чемпионате, знают об этом. Кроме этого, «Мои социальные центры» регулярно публикуют новые кроссворды на сайте «Я дома».
Более 1,3 тысячи событий прошли в онлайн-формате. Например, был создан проект «Сказки внукам». В рамках проекта бабушки и дедушки записывают видеосказки для воспитанников детских домов. За 2,5 месяца к проекту присоединились 244 участника, которые записали 305 сказок. На YouTube-канале столичного департамента труда и социальной защиты населения уже опубликовано более 130 роликов. Среди рассказчиков есть и известные люди: Николай Дроздов, Дмитрий Притула, Андрей Леонов, Андрей Державин, Евгений Маргулис, Анна Шатилова и другие.
Кстати, на нашем сайте тоже есть много публикаций о пожилых блогерах:
Отправлен в СИЗО депутату госсобрания Мордовии, зампредседателя комитета по бюджету, финансам и налогам, член фракции «Единая Россия», секретарь Пролетарского отделения партии Вячеслав Брыков — его подозревают в коррупции.
В российских регионах силовики пытаются предотвратить акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого задержали при возвращении из Германии в Россию. Политик был возмущен происходящим и призвал людей выходить на улицы 23 января. Однако власти всеми силами пытаются сдержать проведение акций в поддержку Навального, опасаясь повторения белорусского сценария. Но не все так просто - масло в огонь подлило расследование о "дворце Путина", которое за двое суток посмотрели уже около 40 миллионов человек!
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Еще не так давно о профессии ритуального агента в нашей стране и не слышали, а вот за рубежом такие специалисты работают уже давно. Что делают такие профессионалы? Занимаются организацией похорон ушедшего в мир иной человека. Это востребовано, так как не все родные и близкие хотят, или имеют возможность возложить на себя подготовку к прощанию с покойным и его погребению. Да и вообще, конечно, профессионалы лучше справятся с организацией похорон, тем более что родные и близкие в такие дни убиты горем, и некоторым с этим очень сложно справляться, а тут еще нужно готовить ответственное мероприятие, съездить в сто мест и много чего успеть. Так что все-таки оптимальный выход – воспользоваться услугами ритуального агента.
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