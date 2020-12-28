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«Богатенькие буратинки»: родственников подмосковного чиновника-коррупционера объявили в розыск

По инф. Российской газеты   
28 Декабря 2020 г.
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Сына осужденного бывшего главы района Подмосковья Александра Постриганя Валерия в ближайшее время экстрадируют из Испании. И остальные родственники экс-чиновника объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Экстрадиция Валерия Постриганя сорвалась, так как он попытался покончить с собой.

«Богатенькие буратинки»: родственников подмосковного чиновника-коррупционера объявили в розыск

«Валерий Постригань был задержан на территории Королевства Испании по запросу российских властей в прошлом году… В данный момент он ожидает экстрадиции под домашним арестом в Испании, которая может состояться уже в следующем году», - сообщил источник.

Валерию Постриганю заочно предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с земельными участками и недвижимостью в Клинском районе Подмосковья.

А сегодня информагентство уточнило, что не только сын, но и остальные родственники бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, осужденного за коррупцию, объявлены в международный розыск и арестованы заочно. Близкие бывшего чиновника стали фигурантами второго уголовного дела против Александра Постриганя о создании им организованного преступного сообщества.

По этому делу проходят супруга экс-чиновника Елена Постригань, экс-руководитель регистрационной палаты Клинского района, ее сестра Ирина Ермошкина, которая была ее заместителем, племянник Вадим Ермошкин, зять Валерий Аракелов и сын осужденного Валерий, который ожидает экстрадиции из Испании в Россию.

Только у зятя бывшего главы Клинского района Аракелова арестовано имущество на сумму почти 500 миллионов рублей. Общий ущерб, нанесенный государству семьей экс-чиновника, по подсчетам следствия, составляет составляет около 10 миллиардов рублей.

Постригань оформил на свою сожительницу Наталию Палий большую часть недвижимости в России (конфисковано имущество на сумму более 300 млн рублей). Женщина скрывается.

Сам осужденный чиновник владеет отелем в Словении, отелем в Сочи и отелем в Карловых Варах.

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