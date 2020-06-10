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Бодания за Муринский парк: еще на один шаг ближе к истине
По инф. rosbalt.ru   
10 Июня 2020 г.
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Городской суд Петербурга признал незаконным перевод части Муринского парка из рекреационной в спортивную зону. Об этом сообщила инициативная группа, добивающаяся сохранения зеленой зоны в Калининском районе.

Бодания за Муринский парк: еще на один шаг ближе к истине

Заседание проходило 9 июня. После вступления решения в силу дело вернется в Куйбышевский районный суд.

«Мы будем добиваться окончательной отмены разрешения на строительство второй очереди спорткомплекса Нова Арена на участке 1,8 га», — рассказали активисты.

Информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов города.

Муринский парк регулярно привлекает внимание общественности. Местные жители сообщают о вырубках деревьев застройщиком «Анна Нова». В начале июня неизвестные в знак протеста установили «памятник» из позолоченных поленьев и топора. Инсталляцию разрушили в тот же день.

Пикеты против вырубки деревьев и застройки Муринского парка ведутся с лета прошлого года. Люди требуют отменить разрешение на строительство и вернуть участку парка статус зеленых насаждений общего пользования. Также жители настаивают на переносе стройки в другое место. Конечно, многих вдохновляет история из Екатеринбурга, где местным жителям удалось отстоять сквер от строительства православного храма). Но власти в городах и регионах как-то не спешат извлекать уроки из ситуаций, доводящих людей до открытого разочарования и недовольства порядками в стране...

А вот что мы писали об этом парке раньше:

По инф. rosbalt.ru

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