Бодания за Муринский парк: еще на один шаг ближе к истине

Городской суд Петербурга признал незаконным перевод части Муринского парка из рекреационной в спортивную зону. Об этом сообщила инициативная группа, добивающаяся сохранения зеленой зоны в Калининском районе.

Заседание проходило 9 июня. После вступления решения в силу дело вернется в Куйбышевский районный суд.

«Мы будем добиваться окончательной отмены разрешения на строительство второй очереди спорткомплекса Нова Арена на участке 1,8 га», — рассказали активисты.

Информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов города.

Муринский парк регулярно привлекает внимание общественности. Местные жители сообщают о вырубках деревьев застройщиком «Анна Нова». В начале июня неизвестные в знак протеста установили «памятник» из позолоченных поленьев и топора. Инсталляцию разрушили в тот же день.