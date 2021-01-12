|
Бывший схимонах Сергий объявил голодовку: до освобождения или смерти
|По инф. rosbalt.ru
|12 Января 2021 г.
|
Находящийся в СИЗО бывший схимонах Сергий (Николай Романов) объявил сухую голодовку. Об этом заявила член столичной ОНК Ева Меркачева.
«Сергий 5 января написал заявление, что официально объявляет сухую голодовку», — отметила она.
По ее словам, бывший схимонах собирается держать сухую голодовку либо до своего освобождения под домашний арест, либо до смерти.
Бывший схимонах Сергий арестован на два месяца. Они обвиняется в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве. Защита обжаловала арест.
По теме:
Ранее мужчину оштрафовали на 90 тыс. рублей за распространение фейков о коронавирусе. До этого он захватил Среднеуральский женский монастырь и выгнал оттуда представителей епархии. За неподчинение епархиальный суд отлучил его от церкви.
Загрузка...
Загрузка...
|
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравлений на сайте •