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Бывший схимонах Сергий объявил голодовку: до освобождения или смерти
По инф. rosbalt.ru   
12 Января 2021 г.
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Находящийся в СИЗО бывший схимонах Сергий (Николай Романов) объявил сухую голодовку. Об этом заявила член столичной ОНК Ева Меркачева.

Арестованный бывший схимонах Сергий будет держать сухую голодовку: до освобождения или смерти

«Сергий 5 января написал заявление, что официально объявляет сухую голодовку», — отметила она.

По ее словам, бывший схимонах собирается держать сухую голодовку либо до своего освобождения под домашний арест, либо до смерти.

Бывший схимонах Сергий арестован на два месяца. Они обвиняется в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве. Защита обжаловала арест.

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По инф. rosbalt.ru

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