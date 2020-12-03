Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен умер от ковида

Умер бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен. Ему было 94 года.

Д’Эстен умер от коронавирусной инфекции в своем имении Отон в департаменте Луар и Шер.

Валери Жискар д’Эстен стал президентом Франции в 1974 году в возрасте 48 лет — он был одним из самых молодых лидеров европейских стран. Он пробыл на посту президента по 1981 год.

Во время его президентского срока во Франции отменили политическую цензуру в кино, упростили процедуру развода, разрешили аборты и снизили избирательный возраст с 21 года до 18 лет.

Polit.ru

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Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования французскому коллеге Эммануэлю Макрону в связи с уходом из жизни бывшего президента Франции Валери Жискар д’Эстена.

«С именем этого выдающегося человека связаны многие важные события новейшей истории Франции, и он по праву считался патриархом европейской политики», — подчеркнул в телеграмме Владимир Путин.

Жискар д’Эстен был из поколения ветеранов самой кровопролитной войны в истории человечества, хорошо понимал ценность человеческой жизни и всегда выступал за упрочение мира и международной безопасности, отметил российский президент.

«На посту главы государства и в последующие годы он многое сделал для развития конструктивных отношений между нашими государствами, для расширения российско-французского диалога и партнерского взаимодействия», — заявил президент России, добавив, что память о нем навсегда останется в сердцах граждан РФ.

Владимир Путин попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким покойного, а также всем гражданам Франции.

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