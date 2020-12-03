Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен умер от ковида

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования французскому коллеге Эммануэлю Макрону в связи с уходом из жизни бывшего президента Франции Валери Жискар д’Эстена.
«С именем этого выдающегося человека связаны многие важные события новейшей истории Франции, и он по праву считался патриархом европейской политики», — подчеркнул в телеграмме Владимир Путин.
Жискар д’Эстен был из поколения ветеранов самой кровопролитной войны в истории человечества, хорошо понимал ценность человеческой жизни и всегда выступал за упрочение мира и международной безопасности, отметил российский президент.
«На посту главы государства и в последующие годы он многое сделал для развития конструктивных отношений между нашими государствами, для расширения российско-французского диалога и партнерского взаимодействия», — заявил президент России, добавив, что память о нем навсегда останется в сердцах граждан РФ.
Владимир Путин попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким покойного, а также всем гражданам Франции.
In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке
Ученые из Института экологии и географии Сибирского федерального университета и Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН провели уникальную экспедицию по изучению послепожарных ландшафтов в Эвенкийском районе Красноярского края.
В Новосибирске бывший начальник Дзержинского райотдела полиции Александр Гращенков получил три года условно за взятки, которые получал в виде бесплатных обедов в ресторанах и кафе. За еду он закрывал глаза на нарушения владельцев точек общепита.
Стало известно, как готовили американских дипломатов к переговорам с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко в 1985 году. Архивный документ опубликовал Госдепартамент США — он доступен на официальном сайте.
Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов принял участие в работе волонтерского центра Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия», который занимается благотворительной доставкой продуктов и товаров первой необходимости нуждающимся петербуржцам, не имеющим возможности выйти из дома в связи с соблюдением режима самоизоляции.
Организаторы 2-го сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» сообщили о начале приема заявок. Стать обладателями грантов на реализацию своих проектов в этот раз в рамках проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» получили возможность студенты вузов РФ.
Самым настоящим испытанием для актрисы Татьяны Васильевой стало судебное разбирательство с её бывшей невесткой Анастасией Бегуновой. Таким способом Татьяна отстаивала своё право видеться с внуками Иваном и Григорием.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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