Бывшему главе Минздрава Пензенской области смягчили приговор за изнасилование врача

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Железнодорожный районный суд Пензы смягчил наказание бывшему министру здравоохранения региона Владимиру Стрючкову, осужденному за изнасилование врача. Стрючкова перевели из колонии общего режима в колонию-поселение.
«При принятии решения судом было учтено то, что Стрючков с ноября находится на облегченных условиях, истекла одна треть срока, администрацией учреждения осужденный характеризуется положительно, нарушений установленного порядка отбывания наказания не допускал», — заявили в суде.
По версии следствия, в конце апреля 2019 года пьяный Стрючков изнасиловал 27-летнюю знакомую, которая работает врачом в Сосновоборской участковой больнице. По словам женщины, Стрючков вызвал ее на территорию бывшего детского лагеря «Сказка» якобы для оказания медпомощи.
«Я никогда не давала никаких поводов, у нас не было никаких контактов, кроме ухода за его тетей. Но, когда он позвонил, я не могла ему отказать [в просьбе поехать осмотреть пациента], он же мой начальник. Мы приехали в охотничий дом, где больше никого не было. <…> Мне стало страшно, но я подумала: "Это же министр сидит". Он достал виски, и когда я отказалась пить, он сказал: "Тогда ты не станешь большим руководителем", − рассказывала женщина.
По ее словам, 60-летний министр предлагал ей должности главврача в нескольких районах области. После отказа он напал на нее и изнасиловал.
Стрючкова обвинили в изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ). Он не признал свою вину. Суд приговорил его к трем годам и трем месяцам колонии общего режима. Стрючков также должен будет выплатить потерпевшей 500 тыс. рублей компенсации.
Стрючков подал в отставку в конце апреля 2019 года. Он возглавлял областной Минздрав с 2012 года. По словам потерпевшей, его освободили от должности 29 апреля − за день до преступления, но в тот момент она об этом не знала.
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Железнодорожный районный суд Пензы смягчил наказание бывшему министру здравоохранения региона Владимиру Стрючкову, осужденному за изнасилование врача. Стрючкова перевели из колонии общего режима в колонию-поселение.
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