Бывшему главе Минздрава Пензенской области смягчили приговор за изнасилование врача

Железнодорожный районный суд Пензы смягчил наказание бывшему министру здравоохранения региона Владимиру Стрючкову, осужденному за изнасилование врача. Стрючкова перевели из колонии общего режима в колонию-поселение.

«При принятии решения судом было учтено то, что Стрючков с ноября находится на облегченных условиях, истекла одна треть срока, администрацией учреждения осужденный характеризуется положительно, нарушений установленного порядка отбывания наказания не допускал», — заявили в суде.

По версии следствия, в конце апреля 2019 года пьяный Стрючков изнасиловал 27-летнюю знакомую, которая работает врачом в Сосновоборской участковой больнице. По словам женщины, Стрючков вызвал ее на территорию бывшего детского лагеря «Сказка» якобы для оказания медпомощи.

«Я никогда не давала никаких поводов, у нас не было никаких контактов, кроме ухода за его тетей. Но, когда он позвонил, я не могла ему отказать [в просьбе поехать осмотреть пациента], он же мой начальник. Мы приехали в охотничий дом, где больше никого не было. <…> Мне стало страшно, но я подумала: "Это же министр сидит". Он достал виски, и когда я отказалась пить, он сказал: "Тогда ты не станешь большим руководителем", − рассказывала женщина.

По ее словам, 60-летний министр предлагал ей должности главврача в нескольких районах области. После отказа он напал на нее и изнасиловал.

Стрючкова обвинили в изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ). Он не признал свою вину. Суд приговорил его к трем годам и трем месяцам колонии общего режима. Стрючков также должен будет выплатить потерпевшей 500 тыс. рублей компенсации.

Стрючков подал в отставку в конце апреля 2019 года. Он возглавлял областной Минздрав с 2012 года. По словам потерпевшей, его освободили от должности 29 апреля − за день до преступления, но в тот момент она об этом не знала.

Чиновники - самые обычные люди, и человеческие слабости и соблазны им не чужды, а особенно, под воздействием алкоголя. Вот и довел он этого министра сначала до увольнения, а потом до уголовного дела и последующего отбывания наказания. Но, как говорится, "его пример - другим наука"...

А вот другие скандальные истории на нашем сайте:

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...