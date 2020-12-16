ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?
2020-11-30-04-18-51
График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.
«Проклятая» роль Людмилы Мызниковой
2020-11-23-16-55-22
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Билеты на спектакли Большого театра распродаются за два часа
По инф. Российской газеты   
16 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

После того, как в театрах ввели более жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса и разрешили заполнять зрительные залы лишь на 25 процентов, в Большом театре все билеты на спектакли раскупаются буквально за полтора — два часа.

Урин: Билеты на спектакли Большого театра распродаются за два часа

Об этом рассказал гендиректор Большого театра Владимир Урин.

«Если раньше, когда мы продавали полный зрительный зал, какое-то время билеты были на сайте, и можно было в течение недели — десяти дней, а иногда даже двух-трех недель приобрести эти билеты с момента начала продажи. То сегодня, когда мы только выбрасываем билеты в продажу, они фактически за полтора — два часа исчезают», — пояснил он.

Владимир Урин также отметил, что все спектакли, запланированные на каникулы, должны состояться. Однако напомнил, что театр — это живой организм, который существует в реальной ситуации города. «К сожалению, у нас есть болезни, люди заболевают. Если это будет связано с болезнью, то, может быть, какие-то спектакли придется отменить», — добавил он.

  • Еще новости культурной жизни на нашем портале - по ссылке.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 