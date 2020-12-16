Билеты на спектакли Большого театра распродаются за два часа

После того, как в театрах ввели более жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса и разрешили заполнять зрительные залы лишь на 25 процентов, в Большом театре все билеты на спектакли раскупаются буквально за полтора — два часа.

Об этом рассказал гендиректор Большого театра Владимир Урин.

«Если раньше, когда мы продавали полный зрительный зал, какое-то время билеты были на сайте, и можно было в течение недели — десяти дней, а иногда даже двух-трех недель приобрести эти билеты с момента начала продажи. То сегодня, когда мы только выбрасываем билеты в продажу, они фактически за полтора — два часа исчезают», — пояснил он.

Владимир Урин также отметил, что все спектакли, запланированные на каникулы, должны состояться. Однако напомнил, что театр — это живой организм, который существует в реальной ситуации города. «К сожалению, у нас есть болезни, люди заболевают. Если это будет связано с болезнью, то, может быть, какие-то спектакли придется отменить», — добавил он.

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