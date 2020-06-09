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Безработным на три месяца продлят выплату пособий

По инф. Парламентской газеты   
09 Июня 2020 г.
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Президент России Владимир Путин поручил продлить на три месяца выплату пособий по безработице тем, кто потерял работу после 1 марта и не смог трудоустроиться за три месяца. Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на три месяца гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года», — говорится в тексте поручения. Срок действия данной меры — до 1 октября 2020 года.

Кроме того, президент поручил установить выплату пособия по безработице в максимальном размере в течение трёх месяцев для индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность после 1 марта и зарегистрированных в качестве безработных.

Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 10 июня.

Ранее президент сообщил, что в России число безработных достигло 1,9 миллиона. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков предложил продлить ещё на три месяца выплату ранее назначенных пособий по безработице. Он также предложил повысить минимальное пособие по безработице в 3 раза — до 4,5 тыс. рублей.

По инф. Парламентской газеты

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