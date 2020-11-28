Без царя в голове: ФСБ обвиняет объявившего себя царем в призывах к революции

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В Москве на демонстрациях часто появлялся мужчина в костюме царя с короной на голове, а иногда верхом на белом коне. Его зовут Геннадий Пирогов. ФСБ вменяет ему уголовную статью о призыве к насильственной смене власти. За что же?
Все дело - в давно удаленной публикации, в которой Геннадий Пирогов объявляет себя «грядущим царем России» по имени «Иван Помазанник» и предлагает «свергнуть бесовский политический режим» с помощью святой воды.
«В удаленном из "ВКонтакте" посте я технически рассказывал, как начать так называемый "царский реванш"», — объясняет Пирогов «Медиазоне». В ФСБ описание бутылки со святой водой трактуют как инструкцию по изготовлению коктейля Молотова, с чем активист категорически несогласен. В ходе следствия Федеральная служба безопасности привлекла двух свидетелей, из них одна женщина стала им, потому что «проходила возле здания ФСБ России» и согласилась помочь, «так как не была особо занята».
Следователи продемонстрировали свидетелям текст, опубликованный «царем» и они однозначно подтвердили, что в нем содержатся «призывы к осуществлению террористической деятельности, направленной на насильственное свержение конституционного строя».
Другой привлеченный к делу свидетель убедился в намерениях самопровозглашённого царя захватить в стране власть, пока «искал своего знакомого по имени Гена Пирогов».
После отказа от адвоката по назначению, которого Пирогов счел «другом следователя», его права будет представлять защитник от «Агоры» Ильнур Шарапов. Издание предполагает, что активиста будут пытаться направить на принудительное лечение. Сам он опасается, что оно в итоге может оказаться долгосрочным.
По мнению юриста «Мемориала» Константина Бойкова, нет никаких оснований для принудительной госпитализации, так как Пирогов в случае необходимости может пройти курс лечения в домашних условиях.
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В Москве на демонстрациях часто появлялся мужчина в костюме царя с короной на голове, а иногда верхом на белом коне. Его зовут Геннадий Пирогов. ФСБ вменяет ему уголовную статью о призыве к насильственной смене власти. За что же?
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