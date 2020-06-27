Беременная и с мужем: Марина Зудина показала архивное фото

Актриса театра и кино Марина Зудина показала редкое семейное фото. На фото запечатлены счастливые Олег Павлович Табаков и Марина за три недели до рождения первенца – сына Павла. Это было почти 25 лет назад, в 1995 году.

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В тот год Зудина снялась в фильме британского режиссёра Энтони Уоллера «Немой свидетель», где у неё была главная роль. А вот от турне по Америке актрисе пришлось отказаться, так как она ожидала рождения сына.

–Я уже отказалась от турне с фильмом по Америке и от предложения родить сына во время рекламной̆ кампании с возможностью получения им американского Гражданства. Тогда я считала это правильным... Жизнь была наполнена верой в безграничные возможности, – написала Зудина.

Фолловеры заметили, как Табаков с Зудиной выглядели на фото невероятно счастливыми: «Ваши глаза действительно светятся счастьем».

По инф. argumenti.ru

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