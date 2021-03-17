Бегом от косолапого: хозяин тайги переполошил Нижневаторск с утреца

Люди пытались спастись от хищника самыми разными способами - кто-то прятался внутрь авто, кто-то залезал на крышу остановок, мужчине подсобил водитель автобуса.

Животное заметили утром 17 марта на улице Авиаторов. Люди стали убегать от него: кто-то с остановок общественного транспорта прятались внутрь автомобилей, водители которых останавливались с целью помочь, кто-то залезал на крышу остановок.

Одному мужчине не удалось спрятаться и за ним погнался медведь. В какой-то момент мужчина начал перебегать дорогу, следом за ним бежал и медведь. Однако остановил животное водитель автобуса, который сбил его.

Как видно на записях, от встречи с автобусом медведь не пострадал.

Медведя удалось запереть на территории близлежащего предприятия, на месте работают сотрудники МЧС и полиции.

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По инф. rosbalt.ru

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