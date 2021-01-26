Видео: Медведь устроил погоню за лыжником на курорте в Румынии

Турист еле спасся от погнавшимся за ним медведем на горнолыжном курорте в Румынии.

Как видно на видео, снятом очевидцами, лыжник спускался вниз по склону, когда вслед за ним устремился хищник.

После отчаянного преследования туристу удалось оторваться от медведя — мужчина отвлек внимание животного, бросив на трассу свой рюкзак.

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По инф. rosbalt.ru

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