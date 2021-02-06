Беда в Дагестане: отравились 30 школьников

В дагестанском селе Арани после отравления 30 школьников завели уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По версии следствия, 4 февраля в Хунзахскую центральную районную больницу обратились семь учеников Аранинской средней общеобразовательной школы. Они пожаловались на боли в животе, диарею и повышенную температуру. Всем школьникам от 7 до 14 лет. Детям оказали медпомощь. С 1 по 4 февраля аналогичные симптомы выявили еще у 23 учеников этой школы.

Сейчас устанавливают обстоятельства случившегося. Следователи вместе со специалистами Роспотребнадзора взяли образцы воды и пищи из столовой школы. Теперь с их помощью проведут экспертизу.

В январе массовое отравление произошло в Буйнакске. Тогда в больницы города с отравлением обратились более 300 человек. Из них — 246 детей. Первоначально власти города считали, что отравление произошло из-за мандаринов и сока. Позже в Роспотребнадзоре назвали причиной массового отравления грязную воду. После происшествия на два месяца арестовали исполняющего обязанности директора «Буйнакскводоканала» Абдулвагаба Шарипова.

Polit.ru

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