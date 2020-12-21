Бари Алибасов заговорил о самоубийстве

Адвокат Бари Алибасова Сергей Жорин рассказал о звонке продюсера с жалобой на жизнь. Жорин написал в соцсети сообщение, где говорится о звонке Алибасова, который задал вопрос, как лучше уйти из жизни, так как он «устал жить».

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В последние годы много разного произошло в жизни Бари Алибасова. Отравление знаменитости «Кротом» получило широкий общественный резонанс. Он публично рассказал о женитьбе на Лидии Федосеевой-Шукшиной, о разводе, о появлении новой возлюбленной и ожидании от нее ребенка.

Когда подписчики спросили у Жорина, какой совет он даст Алибасову, тот ответил: «Пока не вернет долг — чтоб даже думать не смел!».

По некоторым данным, Бари Каримович разочаровался в своих родственниках и ближайшем окружении. Продюсер даже принял решение оставить наследство макаке Маше, чтобы оно не досталось никому из близких.

По инф. argumenti.ru

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