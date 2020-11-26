«Снимай это кольцо. Развод!»: у Бари Алибасова обнаружилась беременная любовница

Закрученная история с Бари Алибасовым всё никак не закончится. На днях поклонники артиста были ошарашены внезапной вестью – руководитель группы «На-На» скоро станет отцом, а матерью ребёнка оказалась молодая любовница героя.
В свои 73 года Бари Алибасов продолжает удивлять публику. Правда не творческими достижениями, а громкими событиями на личном фронте.
Как выяснилось, задолго до брака с Лидией Федосеевой-Шукшиной артист нашёл себе любовницу в виде массажистки Виктории Полторацкой. Об их отношениях стало известно только сейчас, когда пара узнала о скором пополнении. В сердцах Бари заявил, что женится на своей 30-летней любовнице: «Снимай это кольцо. Развод! Все! Ты теперь у меня девятая официальная жена».
Эта новость стала ужасным ударом для Лидии Николаевны и вызвала приступ негодования у сына шоумена, Алибасова-младшего. Виктория считает, что он просто не хочет лишаться отцовских денег, из-за чего он даже накинулся на бедную девушку с кулаками.
– Месяц назад он приехал к нам домой, и когда узнал о моей беременности, то набросился на отца и избил его. Я спряталась в ванной, но он туда ворвался, стал оскорблять, повалил на пол, бил, пытался пнуть в живот. Хотел лишить меня ребенка... Все началось еще и потому что Бари сказал, что лишит его наследства и перепишет все на будущего ребенка. Он меня бил ногами! Он животное!, – рассказывала страшную историю Полторацкая.
Сам 35-летний сын артиста не скрывает, что порой бьёт отца, но вот на девушку руки точно не поднимет. Алибасов-младший считает, что Виктория – просто аферистка, которая хочет обманным путём заполучить всё наследство продюсера. Вдобавок к этому он утверждает, что когда-то сам познакомил Вику с отцом, чтобы та оказывала ему интимные услуги.
Но Бари Каримович в эти слова совсем не верит. Он вроде как начал подготовку к скорой свадьбе и параллельно пытается успокоить бывшую (вернее – пока ещё законную) супругу. В студии шоу «На самом деле» артист поблагодарил Лидию за прожитые вместе годы и заверил, что «прекрасная и умная» женщина точно найдёт себе нового, а главное, любящего мужчину.
Успокоили ли эти слова 82-летнюю Федосееву-Шукшину? Не похоже на то. После взгляда на «горячее» видео с Алибасовым и его любовницей, у Лидии Николаевны в глазах стояли слёзы.
– У меня такое ощущение, что у него с головой не в порядке. Я решила подать на развод. Такую роковую ошибку я совершила, оказывается. Прошу у людей прощения. Не судите меня, – заключила актриса.
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