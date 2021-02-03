ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Бари Алибасов стремительно спивается?..
Даниил Николаев, Sobesednik.ru   
03 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Лидия Федосеева-Шукшина наконец-то вернула свою квартиру в Новой Москве. Суд поставил точку в громком деле, полностью встав на сторону легендарной актрисы.

Бари Алибасов стремительно спивается?..


Сразу после громкой победы Лидия Николаевна со своей неизменной защитницей, адвокатом Юлией Вербицкой-Линник, отправилась к Дмитрию Борисову. Появление Лидии Федосеевой-Шукшиной на «Пусть говорят» до последнего было под вопросом. Переживания из-за последних событий не лучшим образом отразились на здоровье звезды советского кино. Но все же Федосеева-Шукшина взяла себя в руки и приехала на съемочную площадку.

Первым за кулисами Лидия Николаевна увидела Ивана Краско. Встреча получилось теплой. Краско поздравил Федосееву-Шукшину с победой, и та расцвела в улыбке.

– Как ты, Лидочка? – поинтересовался актер у подруги.

– Все хорошо! – улыбнулась Лидия Николаевна и стала делиться новостями из жизни.

- Чрезвычайно довольна своей окончательной победой в суде. Надеюсь, что мой пример поможет многим бороться за свои права. Главное, чтобы были хорошие помощники, как мой адвокат Юлечка. Я решилась прийти в студию, потому что до настоящего времени лишена общения со своим мужем Бари Алибасовым и по этой причине хочу привлечь максимальное внимание к сложной ситуации, – заявила уже после съемок актриса. Ведь Баречку с учётом его состояния могут легко увезти, спрятать, поместить в любую психиатрическую или наркологическую клинику. Но мы постараемся этого не допустить.

То, что Бари пьет, его окружение уже даже не скрывает. Причем, в последнее время это приобрело уже весьма серьезный масштаб.

– В результате активных действий окружения Бари мы можем уже смело говорить о сформированной у него за последний год алкогольной зависимости, которая требует наблюдения и, возможно, лечения, – вторит Вербицкая-Линник.

По инф. Sobesednik.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 