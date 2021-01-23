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Бари Алибасов угодил в реанимацию

По инф. rosbalt.ru   
23 Января 2021 г.
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Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации одной из московских клиник. По данным СМИ, в наркологию его привез сын.

Бари Алибасов угодил в реанимацию


После осмотра медики приняли решение положить Алибасова в реанимацию. Не исключается, что до госпитализации продюсер мог перепить спиртных напитков, отмечает РЕН ТВ. В распоряжении телеканала также есть видео из приемного покоя клиники, на котором Алибасов утверждает, что чувствует себя хорошо. По информации СМИ, ему будут делать энцефалограмму головного мозга, капельницы, анализы.

Между тем, известно, что состояние Алибасова сильно ухудшилось за последние три недели. Очевидцы утверждают, что он плохо стоит на ногах и один раз упал с лестницы, сильно ударившись.

По инф. rosbalt.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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