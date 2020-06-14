Банкам запретили брать комиссию за переводы между регионами

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Судьба Георгия Юматова оказалась крайне непростой. Знаменитый актёр, любимец многих наших соотечественников однажды стал терять свою хватку, оказался забыт, а потом и вовсе совершил ужасную ошибку – убил человека. Но помимо этого шокирующего факта было кое-что ещё – его «капризная Муза»...
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина известна не только благодаря своим многочисленным работам в кино и театре, но и тем, что является владелицей большого количества недвижимости, которая оценивается в сотни миллионов...
С 14 июня в России запрещено взимать процент за денежные переводы между регионами внутри одной кредитной организации. Закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным еще в декабре, в воскресенье он вступил в силу.
Принятый зимой документ постулирует, что открытие счетов в обособленных структурах банка не может быть причиной для взятия комиссии с владельца счета.
Особенно это раздражало держателей карт «Сбербанка», который всегда брал 1% при переводе денег на карту своего же клиента, но в другом субъекте РФ.
Уже в апреле «Сбербанк» постепенно начал отказываться от этой комиссии, заменяя традиционные комиссии между физлицами подпиской. Теперь переводы в объеме до 50 тысяч рублей будут доступны без комиссии почти для 90% клиентов.
С 14 июня в России запрещено взимать процент за денежные переводы между регионами внутри одной кредитной организации. Закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным еще в декабре, в воскресенье он вступил в силу.
Борец за нравственность и безбедную жизнь для артистов Иосиф Пригожин посетовал, что современная российская попса превратилась из искусства в бизнес, и теперь на сцену может выйти, кто угодно и петь, о чем угодно.
Уже в первые дни вирусного бума руководство страны пообещало медработникам солидную финансовую поддержку. Надбавки послужили весомым стимулом для сотен представителей медицинской профессии, которые отважились оставить свои семьи и, рискуя жизнью, уйти на передовую. Однако тогда мало кто себе представлял, насколько широко «расползётся» первично сформулированное понятие «сложная эпидемическая ситуация». Никто не думал, что все отрасли здравоохранения очень скоро окажутся в этой ситуации и буквально все работающие медики столкнутся лицом к лицу с инфицированными пациентами.
Швейцарская полиция взяла под надзор 8-летнего ребенка — он спросил у продавца в сельском магазине, можно ли заплатить ненастоящими деньгами. Информация о мальчике будет оставаться в полиции до 2032 года.
В Госдуму внесены два идеологических законопроекта, на первый взгляд связанных по смыслу. Но только на первый взгляд. Один, по-видимому, является запоздалым ответом на прошлогоднюю резолюцию Евросоюза, которая объявила советско-германский пакт Молотова — Риббентропа причиной Второй мировой войны и, таким образом, приписала Советскому Союзу (и Российской Федерации как его единственному официальному преемнику) половину вины Третьего рейха перед человечеством. Второй законопроект идёт прицепом в тени первого и запрещает отождествление нацизма и большевизма не только в их внешней политике, но и во внутренней, то есть ограничивает граждан в оценке собственной истории.
Насекомые и пауки обитают в России повсеместно. Мы сталкиваемся с ними в квартире, на улицах города, на природе. Встреча с некоторыми из них может закончиться плохо. Они хотя и миниатюрные, но крайне опасные.
Родные Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, отказались от его извинений и предложенной им материальной помощи. Об этом заявил адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский.
Ежедневное прослушивание «Сонаты для двух фортепиано в ре мажоре № 448» Моцарта может значительно снизить эпилептические приступы. Исследование показало, что именно эта музыка может уменьшить приступы у пациентов с эпилепсией более чем на треть.
Некогда самая желанная женщина на планете Анджелина Джоли совсем недавно, 4 июня, отметила своё 45-летие. В честь этой даты давайте взглянем на её жизненный путь, который сумел уместить в себе стремительный взлёт к вершине славы и не менее быстрое падение в разрушительную бездну личных проблем.
Этимология слова «куда», исследованная различными отечественными лингвистами, а также результаты многолетнего изучения русского народного фольклора свидетельствуют о том, что интересоваться маршрутом человека на Руси всегда считалось дурным тоном.
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