Банкам запретили брать комиссию за переводы между регионами

С 14 июня в России запрещено взимать процент за денежные переводы между регионами внутри одной кредитной организации. Закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным еще в декабре, в воскресенье он вступил в силу.

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Принятый зимой документ постулирует, что открытие счетов в обособленных структурах банка не может быть причиной для взятия комиссии с владельца счета.

Особенно это раздражало держателей карт «Сбербанка», который всегда брал 1% при переводе денег на карту своего же клиента, но в другом субъекте РФ.

Уже в апреле «Сбербанк» постепенно начал отказываться от этой комиссии, заменяя традиционные комиссии между физлицами подпиской. Теперь переводы в объеме до 50 тысяч рублей будут доступны без комиссии почти для 90% клиентов.

По инф. rosbalt.ru

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