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Бамовцам дали больше выбора при покупке жилья на соцвыплаты
По инф. Парламентской газеты   
17 Ноября 2020 г.
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Семьи, живущие в ветхих и аварийных домах в районе строительства Байкало-Амурской магистрали, смогут потратить социальные выплаты на покупку жилья не только в своём населённом пункте, но в любом городе своего региона.

Изменения в госпрограмме по обеспечению россиян доступным и комфортным жильём утверждены постановлением правительства, вступившим в силу 17 ноября.

Размер самой социальной выплаты также изменится. Она, как и прежде, будет рассчитываться из средней рыночной стоимости 1 квадратного метра жилья в регионе и нормативной общей площади квартиры. Но раньше норматив не был зафиксирован в федеральном законодательстве, то есть, регионы пользовались своими местными стандартами, отчего сумма выплат различалась от субъекта к субъекту. Теперь для всех действуют одни нормы: для одиноко проживающего гражданина — 33 кв. метра, для семьи из двух человек — 42 кв. метра, для семьи из трёх и более человек — по 18 кв. метров на каждого.

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Меняется методика расчёта субсидий для регионов, которые они получают из федеральной казны на строительство новых домов для бамовцев. Раньше они также зависели от стоимости одного «метра» и норматива общей площади. По новым правилам, расчёты будут вести исходя из сметной стоимости новостройки, подтверждённой государственной экспертизой проектной документации. «Это поможет создать более благоприятные условия для строительства нового жилья, так как в северных областях стоимость работ существенно выше, чем в целом по стране», — поясняется на сайте кабмина.

В правилах также закрепили требования к благоустройству нового жилья и его расположению — оно должно быть в пределах того региона, который получил субсидии на его строительство.

Для ускорения работ по расселению ветхого жилого фонда было решено отказаться от согласования списков объектов капитального строительства и другой документации с Минэкономразвития.

По инф. Парламентской газеты

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