Бамовцам дали больше выбора при покупке жилья на соцвыплаты

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Семьи, живущие в ветхих и аварийных домах в районе строительства Байкало-Амурской магистрали, смогут потратить социальные выплаты на покупку жилья не только в своём населённом пункте, но в любом городе своего региона.
Изменения в госпрограмме по обеспечению россиян доступным и комфортным жильём утверждены постановлением правительства, вступившим в силу 17 ноября.
Размер самой социальной выплаты также изменится. Она, как и прежде, будет рассчитываться из средней рыночной стоимости 1 квадратного метра жилья в регионе и нормативной общей площади квартиры. Но раньше норматив не был зафиксирован в федеральном законодательстве, то есть, регионы пользовались своими местными стандартами, отчего сумма выплат различалась от субъекта к субъекту. Теперь для всех действуют одни нормы: для одиноко проживающего гражданина — 33 кв. метра, для семьи из двух человек — 42 кв. метра, для семьи из трёх и более человек — по 18 кв. метров на каждого.
Меняется методика расчёта субсидий для регионов, которые они получают из федеральной казны на строительство новых домов для бамовцев. Раньше они также зависели от стоимости одного «метра» и норматива общей площади. По новым правилам, расчёты будут вести исходя из сметной стоимости новостройки, подтверждённой государственной экспертизой проектной документации. «Это поможет создать более благоприятные условия для строительства нового жилья, так как в северных областях стоимость работ существенно выше, чем в целом по стране», — поясняется на сайте кабмина.
В правилах также закрепили требования к благоустройству нового жилья и его расположению — оно должно быть в пределах того региона, который получил субсидии на его строительство.
Для ускорения работ по расселению ветхого жилого фонда было решено отказаться от согласования списков объектов капитального строительства и другой документации с Минэкономразвития.
Семьи, живущие в ветхих и аварийных домах в районе строительства Байкало-Амурской магистрали, смогут потратить социальные выплаты на покупку жилья не только в своём населённом пункте, но в любом городе своего региона.
Сайт «ПроДокторов», крупнейший в стране ресурс отзывов о врачах, составил первый народный рейтинг лучших врачей и медицинских учреждений. Для этого были проанализированы свыше 400 тысяч отзывов пациентов, оставленных на сайте в период с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года. Мнение пациентов стало определяющим при определении лауреатов Премии ПроДокторов 2020 – ими стали более 3000 специалистов и около 2000 медицинских клиник. С полным списком можно познакомиться на сайте премии.
Певец Валерий Меладзе выступил с обращением к врачам Москвы и Московской области. В своем Инстаграме он попросил разрешения приезжать в ковидные отделения больниц и доступа в «красную зону», чтобы поддержать морально врачей и пациентов.
С 16 ноября работающие петербуржцы старше 65 лет, у которых нет возможности организовать свою работу в дистанционном режиме, имеют право получить больничный лист на два месяца — до 15 января 2021 года.
Правительство Москвы выступило с заявлением, что гарантирует дополнительные выплаты пенсионерам в 2021 году. Расходы на доплаты к пенсиям вырастут почти на 5% и составят более 164 млрд рублей, пообещали власти.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.