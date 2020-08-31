Бабьего лето когда нынче ждать? И ждать ли?

Согласно народным приметам, «бабье лето» в России наступает 14 сентября. Однако, оказывается, по факту оно может наступить в любой день.

По его словам, «бабье лето» может наступить в любой день в сентябре и первой декаде октября. При этом не каждый период теплой погоды после ненастья является им, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Бабье лето» — период тепла после затяжной непогоды.

«Прежде, чем мы сможем порадоваться ему, нам придется хорошенько промокнуть и поежиться от холода», — отметил Вильфанд. Метеорологическое же «бабье лето» связано с приходом азовского антициклона и явление это достаточно редкое — бывает два раза в три года.

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