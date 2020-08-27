Тридцатиградусную жару обещают москвичам в первый день осени

Синоптики рассказали о погоде в Москве на День знаний — 1 сентября. Температура воздуха в этот день в столице может достичь 30 градусов.

Об этом сообщил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По его словам, дождливая погода в Москве сохранится до пятницы, 28 августа, включительно, а температура воздуха днем будет достигать максимум 23 градусов.

Днем в воскресенье, 30 августа, в Москве потеплеет до 20-25 градусов. В понедельник, 31 августа, в столице под влиянием теплого фронта станет еще жарче — до 29 градусов. При этом возможен небольшой дождь.

Согласно прогнозу синоптиков на 1 сентября, в Москве будет сухо и 25-30 градусов. «Летняя погода. Отличный день для школьников», — заключил Цыганков, добавив, что хорошая погода будет радовать москвичей 2 и 3 сентября.

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По инф. rosbalt.ru

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