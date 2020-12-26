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Автобус «Волгоград-Москва» разбился в Рязанской области
По инф. rosbalt.ru   
26 Декабря 2020 г.
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В Рязанской области разбился пассажирский автобус, погибли четыре человека. Причиной страшного ДТП стало то, что водитель уснул за рулем...

Опубликовано видео из автобуса, разбившегося в Рязанской области

В ночь на 25 декабря около 2:50 на 248-м км автодороги Р22 «Каспий» водитель автобуса Москва — Волгоград не справился с управлением, съехал в кювет и автобус опрокинулся. В результате погибли трое пассажиров и водитель, еще 13 пассажиров, в том числе пятеро несовершеннолетних, пострадали.

Полиция возбудила дело по ч.5 ст. 264 УК («Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц»).

Автобус Mercedes принадлежит волгоградской транспортной компании «Диана-Тур». Всего в момент аварии в нем находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

  • Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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