ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
2020-12-11-05-30-15
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Многодетную маму оштрафовали на 75 тысяч за поддержку Фургала
-75-
Центральный районный суд Хабаровска оштрафовал на 75 тысяч рублей многодетную мать из-за участия в акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Аппетит немалый! Россияне назвали размер желаемой зарплаты в новому году
По инф. "Российской газеты"   
06 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Россияне назвали размер желаемой зарплаты. В среднем они хотели бы получать 158 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру".

Аппетит немалый! Россияне назвали размер желаемой зарплаты в новому году

Самые большие запросы у жителей столицы. Они мечтают зарабатывать в среднем 175 тысяч рублей в месяц. Жители Санкт-Петербурга не намного скромнее в своих желаниях - их устроит ежемесячный доход в 164 тысяч рублей.

Только 7% респондентов хотели бы зарабатывать до 29 тысяч рублей в месяц в 2021 году. 18% россиян вполне бы устроила зарплата от 30 до 49 тысяч рублей. Четверть респондентов (24%) были бы довольны, если бы им платили от 50 до 69 тысяч рублей ежемесячно.

Курьезное по теме:

15% участников опроса считают, что уровень достойной зарплаты колеблется в пределах от 70 до 99 тыcяч рублей. 17% опрошенных хотят зарабатывать от 100 до 149 тысяч рублей, а 19% - от 150 тысяч рублей в месяц.

Кстати, почти половина граждан России понесли финансовые потери из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Таковы результаты совместного опроса Бизнес-платформы ОНФ и сервиса «Онлайн Доктор».

«Опрос показал, что 49% опрошенных россиян финансово пострадали от эпидемии, у 41,2% опрошенных доход остался без изменений, а у 2,4% финансовое положение улучшилось. Еще 7,3% лишились работы», — подчеркивалось в исследовании. Оно проводилось по всей стране с 12 по 20 ноября, в нем участвовали 1 тыс. граждан РФ.

  • По данным опроса, более чем половина (57%) респондентов заявили, что их работодатель «оставил все без изменений». При этом у 23,9% россиян сокращали фонд оплаты труда, а у 10,1% граждан были задержки заработной платы, но по соглашению с сотрудниками. Лишь у 8,9% опрашиваемых работодатель стал сокращать сотрудников.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 