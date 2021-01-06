Аппетит немалый! Россияне назвали размер желаемой зарплаты в новому году

Россияне назвали размер желаемой зарплаты. В среднем они хотели бы получать 158 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру".
Самые большие запросы у жителей столицы. Они мечтают зарабатывать в среднем 175 тысяч рублей в месяц. Жители Санкт-Петербурга не намного скромнее в своих желаниях - их устроит ежемесячный доход в 164 тысяч рублей.
Только 7% респондентов хотели бы зарабатывать до 29 тысяч рублей в месяц в 2021 году. 18% россиян вполне бы устроила зарплата от 30 до 49 тысяч рублей. Четверть респондентов (24%) были бы довольны, если бы им платили от 50 до 69 тысяч рублей ежемесячно.
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15% участников опроса считают, что уровень достойной зарплаты колеблется в пределах от 70 до 99 тыcяч рублей. 17% опрошенных хотят зарабатывать от 100 до 149 тысяч рублей, а 19% - от 150 тысяч рублей в месяц.
Кстати, почти половина граждан России понесли финансовые потери из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Таковы результаты совместного опроса Бизнес-платформы ОНФ и сервиса «Онлайн Доктор».
«Опрос показал, что 49% опрошенных россиян финансово пострадали от эпидемии, у 41,2% опрошенных доход остался без изменений, а у 2,4% финансовое положение улучшилось. Еще 7,3% лишились работы», — подчеркивалось в исследовании. Оно проводилось по всей стране с 12 по 20 ноября, в нем участвовали 1 тыс. граждан РФ.
- По данным опроса, более чем половина (57%) респондентов заявили, что их работодатель «оставил все без изменений». При этом у 23,9% россиян сокращали фонд оплаты труда, а у 10,1% граждан были задержки заработной платы, но по соглашению с сотрудниками. Лишь у 8,9% опрашиваемых работодатель стал сокращать сотрудников.
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