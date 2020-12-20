Антикоронавирусные правила для школ будут действовать ещё год

До 1 января 2022 года будут действовать санитарные правила организации учебного процесса в школах, кружках, секциях, лагерях и детских центрах. Приказ Роспотребнадзора с соответствующей поправкой вступает в силу 18 декабря.

Среди прочего, документ запрещает проводить в детских учреждениях занятия и массовые мероприятия с участием разных классов и групп. Ежедневно там нужно дезинфицировать все помещения и контактные поверхности, в том числе игрушки в детских садах.

Санитарные правила также обязывает не допускать контактов детей из разных классов во время занятий и перемен, ежедневно фиксировать их самочувствие и изолировать людей с признаками простуды.

«Если мы увидим весной, что дальше это не нужно, конечно, к 1 сентября это изменим», — уточнила главный санитарный врач Анна Попова, говоря о возможности досрочно отменить «антикоронавирусные» правила.

Напомним, во многих школах ученики с первого по пятый класс посещают занятия как обычно, а остальные ребята учатся дистанционно. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова 24 ноября, из 16,8 миллиона учеников на дистанционном обучении находятся 275 тысяч ребят.

24 ноября, из 16,8 миллиона учеников на дистанционном обучении находятся 275 тысяч ребят. Еще новости образования - по ссылке.

По инф. pnp.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...