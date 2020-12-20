Антикоронавирусные правила для школ будут действовать ещё год

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До 1 января 2022 года будут действовать санитарные правила организации учебного процесса в школах, кружках, секциях, лагерях и детских центрах. Приказ Роспотребнадзора с соответствующей поправкой вступает в силу 18 декабря.
Среди прочего, документ запрещает проводить в детских учреждениях занятия и массовые мероприятия с участием разных классов и групп. Ежедневно там нужно дезинфицировать все помещения и контактные поверхности, в том числе игрушки в детских садах.
Санитарные правила также обязывает не допускать контактов детей из разных классов во время занятий и перемен, ежедневно фиксировать их самочувствие и изолировать людей с признаками простуды.
«Если мы увидим весной, что дальше это не нужно, конечно, к 1 сентября это изменим», — уточнила главный санитарный врач Анна Попова, говоря о возможности досрочно отменить «антикоронавирусные» правила.
Напомним, во многих школах ученики с первого по пятый класс посещают занятия как обычно, а остальные ребята учатся дистанционно. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова 24 ноября, из 16,8 миллиона учеников на дистанционном обучении находятся 275 тысяч ребят.
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