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Английская королева запустила производство джина собственной марки
По инф. rosbalt.ru   
24 Ноября 2020 г.
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Британская королева Елизавета II запустила производство джина собственной марки, пишет Daily Mail. Крепость напитка, который называется Sundringham Celebration Gin, составляет 42 градуса.

Английская королева запустила производство джина собственной марки


В его состав входят растительные пряности, выращенные на территории поместья Сандрингем в графстве Норфолк на востоке Англии.

По инф. rosbalt.ru

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