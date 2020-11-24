Английская королева запустила производство джина собственной марки

Выгодное приобретение и продажа автомобиля – процедура не самая скорая. Необходимо присмотреться к ценам, найти «своего» покупателя или продавца. Особенно это касается продажи авто. Опытные автолюбители советуют не торопиться и подойти к сделке обстоятельно – лишь тогда, кроме слепой счастливой случайности, можно рассчитывать на успешную продажу. Но удача капризна и обманчива, а рынок переполнен предложениями, и ждать удачной сделки можно очень долго. Что делать, если необходимо продать машину быстро, или просто не хочется тратить время и нервы?