Англичане поразились видам заледеневшего поселка в России

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Поселок Цементозаводский в 18 км от Воркуты (Коми) обледенел в 50-градусный мороз настолько, что превратился в «город-призрак». Посмотрите фотографии оттуда с «апокалиптичными» интерьерами квартир и лестничных клеток, покрытыми снежно-ледовой коркой.
В материале британского издания Daily Mail сказано, что населенный пункт стал «городом-призраком» из-за холодов, но на самом деле в таких катастрофических условиях там никто не живет: Цементозаводский давно заброшен.
«Неудивительно, что русские такие крутые — на это даже смотреть страшно», этот народ настолько «стойкий», что «выживает где угодно», в один голос пишут в комментариях к статье.
Ранее сообщалось, что в городе Вуктыл в той же российской республике подъезды жилых домов обледенели до состояния «пещер со сталактитами», а в квартирах можно лепить снеговиков.
Поселок Цементозаводский в 18 км от Воркуты (Коми) обледенел в 50-градусный мороз настолько, что превратился в «город-призрак». Посмотрите фотографии оттуда с «апокалиптичными» интерьерами квартир и лестничных клеток, покрытыми снежно-ледовой коркой.
Полгода назад акции протеста собирали по 200-300 тыс. человек в Минске и полмиллиона по всем белорусским городам. А сегодня они выглядят карикатурно. Например, 27 февраля под Молодечно ОМОН задержал компанию из 25 человек (в основном — пенсионеров), которые, по их заявлению, «собирались на шашлыки». Как сказано в милицейском отчете, «При себе у участников была бчб-символика, а также фигура для сожжения в одежде цветовой гаммы национального флага. Свои действия, выражавшие явное неуважение к обществу, собравшиеся записали на камеры гаджетов».
Житель геленджикского села Архипо-Осиповка Иван Курбаков, который недавно отметил 100-летний юбилей, признан рекордсменом-автолюбителем России. Несмотря на свой солидный возраст он продолжает управлять автомобилем, да еще как!
Реальные располагаемые доходы россиян во время пандемии закономерно рухнули. По данным Росстата, на 3, 5% только за 2020 год. А если взять самый благополучный в постсоветской истории 2013-й, то в сравнении с ним мы стали ещё беднее: по официальным данным, на 10, 6%, по оценкам независимых экономистов – процентов на 15–20. И свет в конце тоннеля бедности пока не горит.
Депутаты от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, снимающий ограничение в три балла на перерасчёт пенсий работающим пенсионерам, а сами пенсионные накопления, по мнению рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных накоплений, должны позиционироваться как долгосрочные сбережения россиян, а не как инвестиции на фондовом рынке.
Министр культуры Ольга Любимова пообещала подготовить концепцию развития отечественного кинематографа до 2030 года. Приоритет при распределении господдержки киноиндустрии планируется отдать детским и семейным фильмам. Кроме того, в Минкультуры намерены возродить легендарный «Ленфильм» и другие государственные киностудии.
Один из самых известных в мире балетов — «Лебединое озеро» Петра Чайковского — чуть не провалился и был «реанимирован» только спустя 18 лет после премьеры. Она состоялась 20 февраля (4 марта по новому стилю) 1877 года на сцене московского Большого театра в исполнении артистов императорской труппы.
После почти годового перерыва авторская передача режиссера Никиты Михалкова «Бесогон» будет вновь показана на федеральном телевидении. После удачных переговоров с руководством ВГТРК шоу начнет выходить на «России 24», где его показывали и раньше.
В городе Старый Оскол Белгородской области вынесли приговор бывшим сотрудницам детского сада, в котором умер двухлетний мальчик. Виновными оказались экс-заведующая, бывшие медсестра и повар - они неправильно приготовили зеленый горошек на ужин.
Летние отпуска в этом году лучше планировать с поездками внутри страны. Выехать в другие страны будет по-прежнему сложно из-за ковида. Так прокомментировала предстоящий сезон отпусков спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Скопинский маньяк» освободился из саратовской колонии, полицейский, пнувший Маргариту Юдину в живот, не станет фигурантом дела, а в Новосибирске, наконец, отправили под арест мужчину, сбившего с ног женщину с коляской во дворе дома.
Предпочитая играть в казино со своих мобильных телефонов, можно наслаждаться азартными играми в любое время суток. При этом необходимо внимательно изучить правила слотов, чтобы увеличить шансы на выигрыш. Лучше всего развлекаться, используя проверенные платформы, например, http://pateck.ru/, где можно бесплатно испробовать популярные слоты, убедившись в их высокой отдаче.
Жительница Красноярска пришла к зданию краевого правительства черный гроб на колесиках. Акция горожанки Натальи Мамедяровой символизировала похороны надежды на чистый воздух и газификацию. Дело в том, что в этом сибирском городе из рук вон плохо обстоят дела с экологией.
Столице не хватает еще 20 тысяч строителей и это при том, что на стройплощадках города работает порядка 45 тысяч рабочих. Напомним, что на стройках очень ждут мигрантов. И такая ситуация не только в столице, но и в других крупных городах.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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