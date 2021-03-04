Англичане поразились видам заледеневшего поселка в России

Поселок Цементозаводский в 18 км от Воркуты (Коми) обледенел в 50-градусный мороз настолько, что превратился в «город-призрак». Посмотрите фотографии оттуда с «апокалиптичными» интерьерами квартир и лестничных клеток, покрытыми снежно-ледовой коркой.

В материале британского издания Daily Mail сказано, что населенный пункт стал «городом-призраком» из-за холодов, но на самом деле в таких катастрофических условиях там никто не живет: Цементозаводский давно заброшен.

«Неудивительно, что русские такие крутые — на это даже смотреть страшно», этот народ настолько «стойкий», что «выживает где угодно», в один голос пишут в комментариях к статье.

Ранее сообщалось, что в городе Вуктыл в той же российской республике подъезды жилых домов обледенели до состояния «пещер со сталактитами», а в квартирах можно лепить снеговиков.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...