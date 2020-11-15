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Анастасия Заворотнюк планирует участие в нескольких ток-шоу
|По инф. rosbalt.ru
|15 Ноября 2020 г.
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Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком мозга, в скором времени может появиться в нескольких ток-шоу. По данным СМИ, актриса собирается дать большое интервью Андрею Малахову для его передачи, и сделает это, как только ей позволит состояние здоровья.
Кстати, ранее сообщалось, что 49-летняя Заворотнюк почувствовала себя лучше и начала выходить на улицу на прогулки.
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