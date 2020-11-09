Выздоравливающая Заворотнюк спряталась от всех за высоким забором

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая ведет борьбу с раком головного мозга, начала выходить на прогулки. Однако она скрывается за высоким забором в загородном доме.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По данным СМИ, родные артистки опасаются, что кто-то может фотографировать ее во время прогулки, из-за чего Анастасия не выходит дальше участка. Когда же ей нужно отправиться на процедуры в одну из московских клиник, автомобиль подъезжает к дому очень близко, чтобы посторонние не смогли заметить, как артистка садится в машину. Кроме того, родственники по-прежнему отказываются принимать гостей в доме.

По инф. rosbalt.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...