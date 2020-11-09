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Выздоравливающая Заворотнюк спряталась от всех за высоким забором
По инф. rosbalt.ru   
09 Ноября 2020 г.
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Актриса Анастасия Заворотнюк, которая ведет борьбу с раком головного мозга, начала выходить на прогулки. Однако она скрывается за высоким забором в загородном доме.

Выздоравливающая Заворотнюк спряталась от всех за высоким забором


По данным СМИ, родные артистки опасаются, что кто-то может фотографировать ее во время прогулки, из-за чего Анастасия не выходит дальше участка. Когда же ей нужно отправиться на процедуры в одну из московских клиник, автомобиль подъезжает к дому очень близко, чтобы посторонние не смогли заметить, как артистка садится в машину. Кроме того, родственники по-прежнему отказываются принимать гостей в доме.

По инф. rosbalt.ru

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