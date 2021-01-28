Аналитик: Промпроизводство в России упало впервые за 11 лет

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Российская промышленность по итогам минувшего года показала спад впервые за последние 11 лет, констатирует заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
«По итогам тяжелейшего для российской экономики 2020 года промышленное производство в нашей стране сократилось, согласно Росстату, на 2,9%. Это первый год спада в российской промышленности за последние 11 лет, однако темпы снижения производства оказались даже намного меньше прогноза правительства (спад на 4%)», — говорится в обзоре эксперта.
При этом, указывает она, «в декабре 2020 года спад промышленного производства в РФ составил всего 0,2% в годовом исчислении, а по сравнению с ноябрем 2020 года в декабре производство выросло на рекордные для кризисного года 10,5%, что сделало декабрь лучшим месяцем для промышленности за весь 2020 год».
Мильчакова отмечает, что «сильнее всего за 2020 год упало производство в добывающей промышленности, темпы снижения этого сектора составили за год 7%, главным образом, из-за большого спада в добыче нефти и газа, которая сократилась за год на 10,3%, прежде всего, из-за выполнения Россией условий сделки ОПЕК+».
В то же время, подчеркивает она, «сектор обрабатывающей промышленности в 2020 году показал довольно неожиданный рост на 0,3%, и это несмотря на весенний локдаун и на то, что в докризисном 2019 году в обрабатывающей промышленности был небольшой спад на фоне роста остальных производств».
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