ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Аналитик: Промпроизводство в России упало впервые за 11 лет
По инф. rosbalt.ru   
28 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Российская промышленность по итогам минувшего года показала спад впервые за последние 11 лет, констатирует заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Аналитик: Промпроизводство в России упало впервые за 11 лет

«По итогам тяжелейшего для российской экономики 2020 года промышленное производство в нашей стране сократилось, согласно Росстату, на 2,9%. Это первый год спада в российской промышленности за последние 11 лет, однако темпы снижения производства оказались даже намного меньше прогноза правительства (спад на 4%)», — говорится в обзоре эксперта.

При этом, указывает она, «в декабре 2020 года спад промышленного производства в РФ составил всего 0,2% в годовом исчислении, а по сравнению с ноябрем 2020 года в декабре производство выросло на рекордные для кризисного года 10,5%, что сделало декабрь лучшим месяцем для промышленности за весь 2020 год».

  • Мильчакова отмечает, что «сильнее всего за 2020 год упало производство в добывающей промышленности, темпы снижения этого сектора составили за год 7%, главным образом, из-за большого спада в добыче нефти и газа, которая сократилась за год на 10,3%, прежде всего, из-за выполнения Россией условий сделки ОПЕК+».

В то же время, подчеркивает она, «сектор обрабатывающей промышленности в 2020 году показал довольно неожиданный рост на 0,3%, и это несмотря на весенний локдаун и на то, что в докризисном 2019 году в обрабатывающей промышленности был небольшой спад на фоне роста остальных производств».

  • Еще о положении дел в экономике и народном хозяйстве - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 