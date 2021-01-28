Аналитик: Промпроизводство в России упало впервые за 11 лет

Российская промышленность по итогам минувшего года показала спад впервые за последние 11 лет, констатирует заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«По итогам тяжелейшего для российской экономики 2020 года промышленное производство в нашей стране сократилось, согласно Росстату, на 2,9%. Это первый год спада в российской промышленности за последние 11 лет, однако темпы снижения производства оказались даже намного меньше прогноза правительства (спад на 4%)», — говорится в обзоре эксперта.

При этом, указывает она, «в декабре 2020 года спад промышленного производства в РФ составил всего 0,2% в годовом исчислении, а по сравнению с ноябрем 2020 года в декабре производство выросло на рекордные для кризисного года 10,5%, что сделало декабрь лучшим месяцем для промышленности за весь 2020 год».

Мильчакова отмечает, что «сильнее всего за 2020 год упало производство в добывающей промышленности, темпы снижения этого сектора составили за год 7%, главным образом, из-за большого спада в добыче нефти и газа, которая сократилась за год на 10,3%, прежде всего, из-за выполнения Россией условий сделки ОПЕК+».

В то же время, подчеркивает она, «сектор обрабатывающей промышленности в 2020 году показал довольно неожиданный рост на 0,3%, и это несмотря на весенний локдаун и на то, что в докризисном 2019 году в обрабатывающей промышленности был небольшой спад на фоне роста остальных производств».

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По инф. rosbalt.ru

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