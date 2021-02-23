Александр Васильев поведал, каких героинь больше всего любят зрители «Модного приговора»

Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев объяснил, почему героями популярного телешоу всегда становятся женщины. Оказывается, передачи с участием мужчин, так же, как и стройных дам, не привлекают в должной мере внимание телезрителей.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

– Самый плохой рейтинг – когда мы приглашаем мужчин. Самый хороший – когда мы переодеваем полных женщин. Как только переодевают стройняшку, переключают на другой канал, – сказал Васильев.

Он пояснил, что большинство россиянок страдают избыточным весом из-за неправильного рациона, в который входят сладости, картофель и мучное.

Кроме того, шоумен отметил, что зрителей интересует драма, поэтому в программу попадают женщины с непростой судьбой.

– Если героиню бил муж, выпивал, то смотрят все! Потому что такие истории находят отклик в сердцах зрителей, – констатировал Васильев, напомнив, что рейтинг – это реклама, за счет которой и живет телевидение.

По инф. Sobesednik.ru

Примечательные публикации на тему "Мода и стиль в возрасте мудрости"

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...