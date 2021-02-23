Александр Васильев поведал, каких героинь больше всего любят зрители «Модного приговора»

Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
Откровения легендарной домработницы Люси, обслуживавшей в свое время Пугачеву и Киркорова, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Людмила Дороднова в конце года призналась: Филипп попросил ее на выход! И это после 25 лет службы верой и...
Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев объяснил, почему героями популярного телешоу всегда становятся женщины. Оказывается, передачи с участием мужчин, так же, как и стройных дам, не привлекают в должной мере внимание телезрителей.
– Самый плохой рейтинг – когда мы приглашаем мужчин. Самый хороший – когда мы переодеваем полных женщин. Как только переодевают стройняшку, переключают на другой канал, – сказал Васильев.
Он пояснил, что большинство россиянок страдают избыточным весом из-за неправильного рациона, в который входят сладости, картофель и мучное.
Кроме того, шоумен отметил, что зрителей интересует драма, поэтому в программу попадают женщины с непростой судьбой.
– Если героиню бил муж, выпивал, то смотрят все! Потому что такие истории находят отклик в сердцах зрителей, – констатировал Васильев, напомнив, что рейтинг – это реклама, за счет которой и живет телевидение.
Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев объяснил, почему героями популярного телешоу всегда становятся женщины. Оказывается, передачи с участием мужчин, так же, как и стройных дам, не привлекают в должной мере внимание телезрителей.
В современной России хищение бюджетных средств и взяточничество в госструктурах должны быть приравнены в Уголовном кодексе к государственной измене и наказываться соответственно. Петиция с таким требованием размещена на сайте Российской общественной инициативы и набрала около трех тысяч голосов.
Звезда 90-х годов певица Лада Дэнс нередко слышит критику в свой адрес. В основном это связано с внешностью. Пользователи соцсетей сравнивают её фотографии со старыми снимками и утверждают, что певица сделала минимум десяток пластических операций.
Отшумел в прошлом месяце практически всеми любимый замечательный праздник Новый год. В этот день люди дарили друг другу подарки, а некоторым их приносил Дед Мороз, например, детям. Идеями, что подарить, фонтанировали. Это нашло свое место и на просторах интернета, где публикуются истории о том, кто и что получил 31 декабря – 1 января. Например, одному мужчине был заказан женой в презент обычный парфюмерный набор, а упакован сюрприз был в противовес в необычную бумагу – с изображением этого джентльмена.
Одноразовые медицинские маски и перчатки в России приравняли к бытовому мусору. Это означает, чти маски теперь «официально» можно выкидывать в мусорки, хотя де-факто все и так это делали с самого начала масочного режима. Между тем экологи предупреждают: маска — это «сложный» мусор, если профильные структуры не займутся созданием системы утилизации таких отходов, Россия может просто «утонуть» в использованных масках.
Несмотря на все старания журналистов, выяснить, где сейчас находится и как себя чувствует известная актриса Анастасия Заворотнюк, так никому толком и не удалось. Единственным достоверным источником информации остаётся дочь знаменитости Анна, которая время от времени, в своих социальных сетях затрагивает эту тему.
С 1 февраля в России вступили в силу изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которые покусились на святое – свободу в социальных сетях. Теперь посты должны будут строго модерироваться, определенный контент удаляться, а его авторов ждет наказание. Пользователи стали возмущаться, что теперь законодательно запрещено материться в соцсетях. Так ли это на самом деле? Можно ли обойтись без нецензурной лексики и как отучиться писать некоторые слова через «ять»? Вот, например, мнения иркутских экспертов на сей счет.
В российском политическом театре происходит то, чего не было уже десятки лет — неподдельная борьба двух соперников и их команд соратников. Прямо по давнишней остроте про двухпартийную систему: одна партия у власти, другая в тюрьме. Казалось бы, превосходство старого испытанного вождя над задирой-новым должно быть абсолютным — слишком уж неравны силы. Однако нет. Народ сейчас на удивление редко замечает Владимира Путина.
Судьба популярных детей-актёров нередко оказывается жестокой – так случилось и с Виктором Переваловым. Детство принесло ему блестящую карьеру, а взросление лишило всех достижений и погрузило артиста в забвение.
Доставка цветов – оптимальный выход из некоторых положений. Например, если вы находитесь в командировке и ваша девушка в другом городе или даже стране. Или вы хотите сделать приятное родителям, но не живёте с ними. Услуги по доставке цветов можно найти в любой стране, поэтому не важно, где находится дорогой вам человек, у вас всегда есть возможность порадовать его.
Слухи и разговоры о том, что Лолита Милявская снова выходит замуж, стали появляться практически сразу же после её развода с Дмитрием Ивановым. Но так как новый жених не был нигде замечен, то многие стали думать, что его наличие - просто обычный пиар.
В семье ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, которого суд в Москве признал оклеветанным оппозиционным политиком Алексеем Навальным, заявили о недовольстве приговором. Как рассказала дочь пенсионера Елена, в последнем слове Навальный не удержался от того, чтобы не «поглумиться» над ее отцом.
Сейчас мы все знакомы с такой популярной услугой, как грузоперевозки. А когда-то такого предложения не существовало. Бандероли и письма доставлялись в далекие населенные пункты пешком или на лошадях. И если такая транспортировка была осуществлена в течение нескольких недель или месяцев, считалось, что курьер отлично выполнил свою работу. Еще бы, дорога ведь не была безопасной, да и скорости практиковались не те.
Начиная с января 2021 года покупатели шин Viatti могут получить бонусные баллы в размере 10% от стоимости покупки. Это стало возможным благодаря новой Программе, которую запустил Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES. Накопленные баллы возможно обменять на подарочную карту, сертификаты партнеров, предоплаченную карту эмитентов и пополнение карт участников Программы.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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