Александр Гордон снова готов жениться?..

Про НЛО знают все, но, кажется, что никто их не видел. По крайней мере, явных доказательств пока у общества не было. Но случай, который произошел в Воронеже в 1989 году, все-таки порождает сомнение: может «тарелочки-то» и существуют? Ведь тогда название города оказалось в заголовках мировой прессы,...
Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
На днях участником телепрограммы, которую ведут вместе Барановская и Гордон, стал молодой мужчина, воспитывающий самостоятельно сына. У Андрея не сложились отношения с мамой сына Егора. Они расстались, и суд оставил ребенка с отцом.
Малыш Егорка растет с папой. Андрей работает, а мальчик ходит в детский сад. Папа сам варит Егору супчики, покупает игрушки.
После первого выпуска шоу «Мужское / Женское» с участием Андрея мужчиной заинтересовались женщины. Россиянок покорил мужчина, так ответственно заботящийся о своем малыше. В адрес редакции шоу пришли десятки писем, в которых женщины попросили адрес Андрея, желая познакомиться с ним.
В итоге в студию пригласили Андрея с сыном и несколько женщин, написавших письма в редакцию. Все – красавицы и умницы, так что у Александра Гордона, который недавно развелся с молодой женой, тоже загорелись глаза. Ему понравились практически все дамы! А одна из претенденток на сердце Андрея заметила, что обратила бы внимание на Гордона, если бы ему было поменьше лет.
В ответ на это вторая ведущая шоу, Юлия Барановская призвала телезрительниц, которым нравится Гордон, смело обращаться в программу.
По-весеннему теплая погода установится в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях в начале марта. О превышении климатической нормы на 8-10 градусов рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В Испании смотритель зоопарка погиб в результате нападения слона. Самка слона весом около четырех тонн ударила 44-летнего мужчину своим хоботом в природном парке Кабарсено недалеко от северного испанского города Сантандер. Мужчина был доставлен в больницу, где через три часа скончался от полученных травм.
Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против арестованного и отстраненного от поста 61-летнего мэра Томска Ивана Кляйна. Напомним, в отношении чиновника возбуждено сразу три уголовных дела! https://moi-goda.ru/chto-sluchilos/mer-tomska-stal-figurantom-esche-odnogo-ugolovnogo-dela
Филипп Киркоров и принадлежащая ему компания ООО «Филипп Киркоров продакшен» должны выплатить латвийскому банку «ABLV Bank, AS» суммарно почти 140 миллионов рублей. Судебные приставы возбудили исполнительное производство.
Жительница Пекина через суд добилась от мужа компенсации за работу по дому и уход за детьми. Женщина потребовала оплатить домашний труд после того, как мужчина подал на развод. (Удивительный случай, которой сложно представить в любой европейской стране. Но кто знает, что будет в будущем. Может быть и жительницы других стран смогут требовать компенсацию за работу по дому. - прим. МГ.)
Узбекистанскому лидеру Шавкату Мирзиееву «отгрохали» роскошный комплекс стоимостью около $1 млрд, для чего в вырубили в горах заповедные леса. Об этом говорится в расследовании «Озодлик» (проект признанного в РФ иноагентом Радио Свобода - прим. МГ.).
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что международная организация поражена тем, какой масштаб приняли нарушения, допускаемые властями Белоруссии «до и сразу после выборов президента».
Объединительный съезд «Справедливой России», «Патриотов России» и партии «За правду», подаривший миру новое политическое объединение с неповторимо оригинальным названием «Справедливая Россия — За правду», продемонстрировал, что накануне выборов в Госдуму и в ситуации усиления экономического кризиса у власти все больше усиливается запрос на внятный, хорошо артикулированный национал-социализм.
Прошло уже достаточно много времени после того, как московские школьники вернулись в классы после длительного дистанционного обучения. Столичное правительство довольно, что открытие школ прошло максимально безопасно и не создало новых вспышек коронавируса.
В России к концу зимы на дорогах и тротуарах сложилась сложная обстановка. Рыхлый подтаявший снег и гололед представляют опасность для пешеходов. Врач-травматолог Борис Буряк рассказал, как правильно падать, чтобы не получить травмы и переломы.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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