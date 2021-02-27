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Александр Гордон снова готов жениться?..
По инф. argumenti.ru   
27 Февраля 2021 г.
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Телеведущая Юлия Барановская объявила о желании своего коллеги Александра Гордона снова жениться.

Александр Гордон снова готов жениться?..


На днях участником телепрограммы, которую ведут вместе Барановская и Гордон, стал молодой мужчина, воспитывающий самостоятельно сына. У Андрея не сложились отношения с мамой сына Егора. Они расстались, и суд оставил ребенка с отцом.

Малыш Егорка растет с папой. Андрей работает, а мальчик ходит в детский сад. Папа сам варит Егору супчики, покупает игрушки.

После первого выпуска шоу «Мужское / Женское» с участием Андрея мужчиной заинтересовались женщины. Россиянок покорил мужчина, так ответственно заботящийся о своем малыше. В адрес редакции шоу пришли десятки писем, в которых женщины попросили адрес Андрея, желая познакомиться с ним.

В итоге в студию пригласили Андрея с сыном и несколько женщин, написавших письма в редакцию. Все – красавицы и умницы, так что у Александра Гордона, который недавно развелся с молодой женой, тоже загорелись глаза. Ему понравились практически все дамы! А одна из претенденток на сердце Андрея заметила, что обратила бы внимание на Гордона, если бы ему было поменьше лет.

В ответ на это вторая ведущая шоу, Юлия Барановская призвала телезрительниц, которым нравится Гордон, смело обращаться в программу.

По инф. argumenti.ru

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