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«Аэрофлот» открыл продажу льготных авиабилетов для жителей Дальнего Востока
По инф. Российской газеты   
12 Февраля 2021 г.
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Продажу субсидируемых билетов на рейсы с Дальнего Востока в Москву возобновил "Аэрофлот". Напомним, что это неплохая возможность сэкономить деньги. А воспользоваться ею может абсолютно любой житель этого уголка России.

Отмечается, что открыта продажа билетов по программе субсидированных перевозок для жителей ДФО. Льготный билет стоит 10 тысяч 200 рублей в одну сторону, включая все таксы и сборы. И это дешевле действующих "плоских" тарифов.

Приобрести такой билет может любой житель Дальнего Востока. Главное иметь постоянную прописку в регионе. Для того, чтобы оформить билет, необходимо предоставить документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства: для взрослого человека это паспорт гражданина РФ, для ребенка до 14 лет - свидетельство о рождении и свидетельство о регистрации по месту жительства в ДФО по форме №8. Улететь в Москву по субсидируемым билетам можно из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана.

Билеты по субсидируемым тарифам можно забронировать на сайте "Аэрофлота" (при оформлении нужно загрузить сканы или фото документа), в офисах собственных продаж и уполномоченных агентствах. Еще один вариант - обратиться в круглосуточный контакт-центр авиакомпании по телефону 8 800 444 5555 (звонок бесплатный), для звонков с мобильных телефонов: *555 (звонок бесплатный).

Ранее сообщалось, что правительство дополнительно выделило пять миллиардов рублей на субсидируемые авиаперевозки на Дальний Восток.

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