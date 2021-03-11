83-летняя пенсионерка из Челябинска попала на обложку модного журнала

Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
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По словам девушки, фото взято из домашней съемки, о которой давно мечтали четыре поколения женщин семьи Тучковых. Мечта осуществилась накануне 8 марта, когда к ним пришла женский фотограф Саша Саматова. После съемок она с разрешения семьи и отправила несколько кадров в модный журнал.
«Бабушка всю фотосессию переживала: „Ой, я такая старенькая“, а мы хотели показать, что женственность, она с возрастом не проходит, и красота тоже», — цитирует слова внучки издание.
С мнением Лидии Константиновны в журнале не согласились. Обаяние серебряного возраста и весеннего настроения сделали ее настоящей звездой.
Кстати, в конце прошлого года внучка Тучковой уже поведала в Instagram историю борьбы своей бабушки с COVID-19: она лечилась в челябинской ГКБ № 2, где произошел взрыв баллонов с кислородом и начался пожар. Вместе с другими пациентами пожилая женщина пережила ЧП, эвакуацию, а затем победила и болезнь.
По всей вероятности, доброта, женственность и жизнелюбие модели и обеспечили успех ее фотографии.
Мы согласны с авторами фотосессии. И предлагаем почитать еще несколько текстов на эту тему:
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