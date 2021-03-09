Косплей: увлечение не только для юных

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Необычное хобби: 58-летняя петербурженка примеряет на себе образы героинь кино и литературы.
Многие из нас подсознательно боятся возраста 50+: кажется, что дух авантюризма покинет нас, и жизнь станет скучнее. Но все это, конечно же, не так. Не верите? Посмотрите на 58-летнюю петербурженку Марину Бадьянову. Ее умению копировать образы императриц, ведьм, пиратов и лесных жительниц может позавидовать и 18-летняя леди!
Справка МГ
Косплей - это перевоплощение в различные роли, заключающееся в переодевании в костюмы и передаче характера, пластики тела и мимики персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме и манги. Как правило, это увлечение включает в себя изготовление костюма и элементов атрибутики выбранного персонажа.
Петербурженка Марина Бадьянова очень активно создает свои собственные удивительные косплеи, затем прибегая к помощи талантливых фотографов.
Марина уже сделала десятки косплеев на темы стимпанка, истории, фольклора и сказок, и мы предлагаем ими полюбоваться.
Все началось с того, что Марине пришлось выбирать одежду для фотосессии дочери. Ей очень понравился этот процесс, и она стала наряжаться для разных случаев.
Однажды стильная дама пришла на праздник в своей одежде в стиле бохо, и к ней подошел молодой фотограф с просьбой сделать снимок.
Поначалу она была взволнована и одновременно напугана, так как не знала, что делает. Но затем, немного попрактиковавшись, Марина начала вести себя перед камерой как настоящая модель.
Впервые Марина открыла для себя косплей еще в 2015 году. За последние шесть лет она была пиратом, императрицей, герцогиней, ведьмой, деревенской жительницей, крутой стимпанк-леди и многими другими эффектными героинями.
Примечательно, что реквизит и костюмы Марина создает сама. Причем она не только шьет, но и бесплатно учит этому других.
Материалы для образов она покупает в секонд-хендах и на блошиных рынках. Ее любимый рынок — на Удельной, где, как она признается, можно найти настоящие сокровища за копейки.
Благодаря своему увлечению Марина завела много друзей в косплей-сообществе. По ее словам, молодые косплееры приносят позитивную энергию в ее жизнь и дают ей полезные советы о позировании и других нюансах.
Она очень счастлива, что это хобби дает ей возможность общаться с людьми, которые ценят то, что она делает.
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