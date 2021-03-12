Сибиряки убили маму двоих детей ради машины. И вот им вынесли приговор

В начале 2019 года весь Новосибирск был в ужасе - двое отморозков убили молодую женщину, которая хотела продать свою машину. Удавка и электрошокер - и мамы двоих детей не стало. И вот, спустя два года, убийцы наказаны.
Кемеровский областной суд вынес приговор в отношении двух жителей Новосибирской области, совершивших убийство бердчанки Ирины Синельниковой ради того, чтобы завладеть автомобилем, который жертва накануне выставила на продажу.
Как рассказали в СК по Новосибирской области, двоих подсудимых приговорили к 18 и 21 году колонии строгого режима. Преступление они совершили в январе 2019 года, тогда убийство молодой женщины вызвало широкий общественный резонанс. Подозреваемых удалось задержать на территории Кемеровской области, где в итоге и проходил суд. Однако само преступление было совершено под Новосибирском.
План преступления двое жителей Бердска 30 и 36 лет составили в конце 2018 года. Они решили заняться разбоем: убивать владельцев машин, выставляемых на продажу, ради незаконного завладения автомобилями. Подельники изготовили самодельную удавку из металлического троса и начали подыскивать жертву послабее, которая не смогла бы оказать мужчинам серьезное сопротивление.
Вплоть до 10 января они встречались с владельцами авто, выставленных на продажу якобы для того, чтобы осмотреть машину. На самом же деле больше приглядывались к их хозяевам. Роковой выбор пал на 34-летнюю женщину, выставившую на продажу свой Peugeot 407.
После первого осмотра машины, мнимые покупатели договорились о встрече с женщиной на следующее утро. В качестве предлога они заявили, что хотели бы проверить ходовые качества иномарки. На следующий день, сев в машину женщины, они предложили выехать за пределы Бердска. За городом один из подельников набросил на шею женщины удавку, второй ударил ее электрошокером.
Тело убитой они вывезли в Кемеровскую область и там оставили его неподалеку от искусственного водоема реки Исток. Паспорт и личные вещи жертвы они забрали и бросили в костер. Женщину, маму двоих детей, поначалу объявили в розыск в надежде на лучшее, но тело было обнаружено довольно быстро.
Уже через пару дней после преступления предполагаемых убийц задержали: новосибирская и полиция и сотрудники регионального СК сработали оперативно и слажено. К тому моменту разбойники уже продали автомобиль в Кемерово, за французскую подержанную машину они получили 155 тысяч рублей.
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