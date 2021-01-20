Алкоголь и холод – смертельное сочетание

В Бурятии устанавливаются обстоятельства смерти двух местных жителей. 15 января в квартире одного из домов в городе Кяхта обнаружены тела 58-летнего мужчины и 62-летней женщины. В ходе судебно-медицинского исследования установлено, что смерть людей наступила в результате действия низкой температуры – от переохлаждения организма.
По предварительным данным, пожилые люди проживали вместе в квартире одного из домов с печным отоплением. Они злоупотребляли спиртным, и на протяжении последнего месяца соседи постоянно встречали их в состоянии алкогольного опьянения. В квартире при осмотре обнаружено множество пустых склянок из-под спиртосодержащего антисептического средства.
- Тело женщины находилось в коридоре под покрывалом, тело мужчины располагалось на диване. Печь оказалась давно не топленной, встроенный в нее котел замерз, и трубы системы отопления во многих местах лопнули. Не исключено, что в один из дней после употребления спиртного мужчина и женщина не затопили печь и уснули, - рассказали следователи.
В результате снижения в квартире температуры первой скончалась женщина. Обнаружив ее тело в коридоре, сожитель накрыл покойную пледом, после чего, не обратившись за помощью и не сообщив о происшествии, лег спать дальше и замерз. 15 января их тела обнаружил участковый уполномоченный полиции во время поквартирного обхода. В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия.
В Норильске продолжают расследование гибели троих человек из-за схода лавины. По подозрению в халатности задержали еще двух диспетчеров дежурной службы, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Ровно 100 лет назад, 20 января 1921 года, был образована Республика Дагестан. Это — дата создания современного административного образования, ранее эту территорию занимали другие государства и княжества.
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу Путину. От такого трудно оставаться в стороне — причем, вне зависимости от текущей позиции (а наш портал читают пожилые люди совершенно разных политических взглядов!)
В социальных сетях активно обсуждают судьбу обычного уфимского дворника Юры Ветлугина. Благодаря профессиональной фотосессии и посту о нем в соцсетях Романа Филиппова совершенно незнакомые люди собрали для Юры значительную сумму денег на оплату его кредитов и теперь мужчине начали поступать предложения о съемках.
Один человек погиб в результате схода лавины на горнолыжной трассе на Домбае. Это президент одноименной горнолыжной федерации Хаджи-Мурат Маршанкулов. Об этом рассказал сын главы спортивной организации.
СМИ узнали о ребенке, который растет у последнего избранника покойной певицы Юлии Началовой Вячеслава Кудри. Мальчика выносила и родила суррогатная мать, сообщило одно из популярных изданий со ссылкой на собственный источник.
Через год задания на ЕГЭ могут стать ориентированными не столько на запоминание информации, сколько на практическое применение полученных знаний. Это следует из опубликованных Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) перспективных моделей ЕГЭ, по которым экзамен будут сдавать выпускники 2022 года.
Сейчас на слуху слово квест. Это игра, для прохождения которой участнику требуется решить цепочку разных логических загадок. Сюжет может предполагать один исход игры или несколько. Еще до коронавирусных ограничений квест-комнаты открывались практически в каждом российском более-менее крупном городе как грибы после дождя. Сходить в квест было модным препровождением времени, особенно, конечно, у более гибкого ко всем новшествам молодого поколения. Но и возрастные люди затем стали подтягиваться – в квест-комнаты ходили целыми семьями, там также некоторые фирмы проводили корпоративы.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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