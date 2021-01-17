Кот помог пожарным спасти своего хозяина

В Бурятии кот не бросил хозяина во время пожара и тем самым помог его спасти. (И это еще раз доказывает слова ученых о том, что все-таки кошки - не самые глупые домашние животные, как ни крути - прим. МГ.)

ЧП произошло в пятницу в поселке Кырен Тункинского района. Загорелся частный жилой дом. К моменту прибытия брандмейстеров он был сильно задымлен изнутри. Вспыхнул холодильник, от него огонь перекинулся на стену и потолок, начал расползаться по конструкциям здания.

Несмотря на то, что путь к спасению был открыт, в доме оставался кот. Он громко мяукал и не хотел отходить от кровати. Как выяснилось, под ней лежал хозяин жилища, которого сначала не увидели из-за сильного задымления. Обоих эвакуировали, мужчину доставили в больницу с признаками отравления продуктами горения.

"В результате пожара сгорел холодильник, выгорели стена и пол кухни, а также повреждена кровля. Уничтожения жилого дома пожарные не допустили", - сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.

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