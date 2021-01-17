ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Кот помог пожарным спасти своего хозяина

По инф. "Российской газеты"   
17 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

В Бурятии кот не бросил хозяина во время пожара и тем самым помог его спасти. (И это еще раз доказывает слова ученых о том, что все-таки кошки - не самые глупые домашние животные, как ни крути - прим. МГ.)

Кот помог пожарным спасти своего хозяина

ЧП произошло в пятницу в поселке Кырен Тункинского района. Загорелся частный жилой дом. К моменту прибытия брандмейстеров он был сильно задымлен изнутри. Вспыхнул холодильник, от него огонь перекинулся на стену и потолок, начал расползаться по конструкциям здания.

Несмотря на то, что путь к спасению был открыт, в доме оставался кот. Он громко мяукал и не хотел отходить от кровати. Как выяснилось, под ней лежал хозяин жилища, которого сначала не увидели из-за сильного задымления. Обоих эвакуировали, мужчину доставили в больницу с признаками отравления продуктами горения.

"В результате пожара сгорел холодильник, выгорели стена и пол кухни, а также повреждена кровля. Уничтожения жилого дома пожарные не допустили", - сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.

  • Другие трогательные истории из жизни животных на нашем портале - по ссылке.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 