В Бурятии ввели обязательный тест на COVID-19 для приезжих

Пассажиры, прибывающие в Республику Бурятия воздушным транспортом из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска, обязаны пройти тестирование на COVID-19.

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Такой порядок введен до 20 января. Он касается граждан РФ, иностранцев, а также лиц без гражданства, прибывающих с территорий, где регистрируется неблагополучная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу.

Соответствующие изменения внесены в указ главы республики "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса COVID-19".

Бесплатное лабораторное исследование методом ПЦР прибывшие граждане обязаны пройти в медицинских организациях по месту пребывания, уточнили в пресс-службе.

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