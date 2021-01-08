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В Бурятии ввели обязательный тест на COVID-19 для приезжих
|По инф. "Российской газеты"
|08 Января 2021 г.
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Пассажиры, прибывающие в Республику Бурятия воздушным транспортом из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска, обязаны пройти тестирование на COVID-19.
Такой порядок введен до 20 января. Он касается граждан РФ, иностранцев, а также лиц без гражданства, прибывающих с территорий, где регистрируется неблагополучная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу.
Соответствующие изменения внесены в указ главы республики "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса COVID-19".
Бесплатное лабораторное исследование методом ПЦР прибывшие граждане обязаны пройти в медицинских организациях по месту пребывания, уточнили в пресс-службе.
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