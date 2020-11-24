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Алкоголь довёл до беды: пенсионер из Бурятии зарезал супругу из-за спиртного
По инф. Восток-Телеинформа   
24 Ноября 2020 г.
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В Улан-Удэ задержан пенсионер, обвиняемый в убийстве своей жены. Тело 80-летней женщины с признаками насильственной смерти – множественные колото-резанное раны тела обнаружено вечером 21 ноября в квартире дома по улице Автотранспортная. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Алкоголь довёл до беды: пенсионер из Бурятии зарезал супругу из-за спиртного

По подозрению в совершении преступления на месте происшествия задержан 87-летний муж покойной женщины. В ходе проведенного допроса ранее не судимый мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной им расправы. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение.

По версии следствия, днем 21 ноября после возвращения из магазина пенсионер решил употребить алкогольную продукцию у себя дома. В то время, пока пожилой мужчина спал, супруга спрятала оставшийся алкоголь. Проснувшись, мужчина не нашел спиртное. Из-за этого между ними произошла ссора, затаив злобу на пожилую супругу, он схватил нож и нанес множество ударов по ее телу. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Осознав содеянное, обвиняемый сам позвонил в скорую медицинскую помощь.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и экспертизы, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы.

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По инф. Восток-Телеинформа

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