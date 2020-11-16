В Бурятии закроют все торговые центры и весь общепит

С 16 ноября на территории Бурятии закрываются все рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов.
Также закрываются кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны, детские развлекательные заведения. Работа этих учреждений приостановлена на две недели с 16 по 30 ноября.
Решение принято Республиканским оперативным штабом по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и в связи с непростой ситуацией с COVID-19, сложившейся на территории республики.
— Хочу сразу подчеркнуть, что ограничения только на две недели. Продления ограничений не будет. Если кто-то в этот период нарушит условия ограничений, то по иску Роспотребнадзора может быть закрыт уже на более длительный срок. Прошу всех жителей, особенно молодежь, в эти две недели максимально оставаться дома, не выходить, не общаться, снизить все возможные контакты, — обратился глава Бурятии Алексей Цыденов к жителям.
- В больницах республики развернуто 2678 коек для больных коронавирусной инфекцией, из них занято 82 процента. На амбулаторном лечении находятся 2616 человек. Прирост больных не сокращается.
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