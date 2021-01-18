Выбираем детский матрас с кокосом

Детям, особенно малышам, рекомендуется более жесткая поверхность для сна. Даже тонкая прослойка кокосовой койры повышает ортопедичность спального места. Рассказываем, какие комбинации наполнителей бывают в детских матрасах с кокосом.

Даже тонкий слой кокосовой койры увеличивает анатомическую эффективность детского матраса, делает его более жестким. Использование этого природного материала в качестве наполнителя спального аксессуара является профилактикой правильного развития позвоночника у деток, влияет на формирование красивой осанки.

Преимущества койры

Койра кокоса помогает позвоночнику расслабиться, обеспечивает анатомически правильное положение тела.

Обладает природными антибактериальными свойствами.

Кокосовое волокно пропускает воздух, легко испаряет влагу.

Для упругости используется пропитка из натурального латекса.

Долго служит.

Выдерживает большие весовые нагрузки.

Не накапливает запахи.

Варианты составов с кокосовым наполнителем

Монолит. Беспружинные модели из цельного блока кокосового волокна. Изделия от десяти сантиметров полезны детям до трех лет, поскольку их позвоночник формируется, нуждается в правильной поддержке. Такие матрасы рекомендуют врачи, если требуется организовать спальное место с лечебным эффектом.

Например, модель Baby Organic Brown от Organic Baby (Dreamline) из природного кокосового волокна с прокладочным материалом в виде белого термовойлока, обрамляющего сверху и снизу койровый монолит. Экологический состав изделия рекомендован деткам в качестве спального места сразу же с первых дней жизни.

Слой в несколько сантиметров. Используется во многих матрасах. Жесткость определяется толщиной наполнителя, параметрами блока пружин и сочетанием с другими наполнителями. Именно сторона с кокосовым составом отвечает за жесткость. Пружинный блок во всех комбинациях в составе матрасов позволяет обеспечить более точечную поддержку мышцам спины спящего.

Так, пружинные матрасы с кокосом дают высокий ортопедический эффект. К примеру, матрас Soft Cocos от Промтекс-Ориент с блоком TFK, где на спальное место приходится 512 пружин (это 256 шт/м2), обрамляется с каждой стороны слоем кокосовой койры в 2 см. Такая конструкция обеспечивает высокую степень жесткости спальной поверхности и правильно поддерживает тело спящего ребенка, помогая формированию красивой осанки.

Кокос и латекс. Чередование наполнителей, обеспечивающее среднюю жесткость в случае, когда латекс располагается над кокосом. Если сверху кокос, то поверхность спального места будет жестче. Ортопедические характеристики в обоих случаях высокие. Как у матрасика Baby Mini Zebra от Beautyson, когда слои латекса и койры по 2 см расположены по принципу сэндвича, причем кокос находится внутри. Бесклеевая технология производства детских матрасов этого бренда выделяется как неоспоримое преимущество.

Кокос и ППУ. Это, как правило, более бюджетный вариант, хотя по ортопедическим свойствам современный пенополиуретан не уступает латексу. Этим объясняется высокая популярность матрасов из койры и ППУ. Чем кокоса больше, тем долговечнее изделие. Хорошим решением станет двухсторонний матрас без пружин Junior Springless от DreamLine высотой 16 см. В нем слои пористого ППУ и койры расположены поочередно, хорошо «дышат», дают разную жесткость с обеих сторон, обеспечивают идеальную поддержку во время сна.

На что обратить внимание

Выбор зависит от возраста, веса, личных предпочтений, рекомендации врачей.

Если нужна жесткая поверхность – например, для совсем маленького ребеночка, то лучше остановить выбор на матрасике из кокосового наполнителя. Например, беспружинный Baby Cocos-9 (хлопковый жаккард) от Lonax. Высоту изделия задают три слоя кокоса, а латексная пропитка добавляет упругости и надежности, продлевает срок службы.

Есть аналогичной высоты модель Biba Cocos 9 от Промтекс-Ориент, которая также обеспечит отличные ортопедические характеристики в кроватке ребенка.

Весьма практичным станет выбор в пользу двухстороннего матраса Kids Double от Орматек из латексного слоя 2 см с одной стороны и кокосового слоя в 3 см с другой. Регулировать жесткость спальной поверхности можно простым переворачиванием матраса. При этом оба наполнителя прекрасно вентилируются, не накапливают влагу и посторонние запахи.

На заметку

Матрасам с койрой противопоказано скручивание. Это разрушает структуру волокон, сокращает время службы аксессуара.

Кокос проявляет ортопедические свойства при толщине полотна выше 2 см.

Все матрасы нужно периодически переворачивать, независимо от того, присутствует в нем кокос или нет.

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