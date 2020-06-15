Чай с медом и контрастный душ. Есть и другие способы поддержать себя в дни магнитных бурь

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Отрицательное влияние космических явлений на здоровье человека называется метеозависимостью. Это заболевание можно лечить, если знать заранее даты магнитных бурь и неблагоприятных дней. Интернет наполнился сообщениями о сильных магнитных бурях, ожидающих планету Земля. Эксперты составили подробное расписание этих негативных явлений на каждый месяц года.
Что такое магнитная буря и как она влияет на состояние человека
Геомагнитная буря представляет собой проявление нарушения магнитосферы Земли во время того, как происходит обмен энергией от солнечного ветра в пространстве, окружающем планету. Изменения солнечного ветра приводят к особой активности потоков, плазмы и магнитосферы Земли. Что негативно влияет на состояние метеозависимых людей.
В это время они могут испытывать стойкое нарушение здоровья:
обострение хронических заболеваний;
слабость;
общее недомогание;
скачки артериального давления;
нервные расстройства;
повышенная утомляемость и потеря работоспособности.
Расписание магнитных бурь и неблагоприятных дней в июне 2020 года
Первая магнитная буря была 8 июня. Она оценивалась в 2,5 балла по 5-бальной шкале мощности.
Вторая буря состоялась 9 июня. Она оказала особое влияние на страдающих сердечно-сосудистыми болезнями.
Больше магнитных бурь в июне не ожидается. Будут неблагоприятные дни для здоровья людей: это 14, 29 и 30 числа месяца.
Как можно облегчить состояние здоровья во время магнитных бурь
Для облегчения состояния со время геомагнитных явлений врачи рекомендуют:
принимать ванны с морской солью;
пить чай с мятой и молоко с медом;
не заниматься тяжелым физическим трудом;
не посещать спортивные тренировки;
избегать скопления людей;
ограничить употребление соленой пищи;
больше пить чистой воды;
исключить пребывание на открытом солнце;
выполнять регулярно дыхательную гимнастику;
принимать контрастный душ.
Зная заранее расписание тяжелых дней, метеозависимые люди могут побеспокоиться о своем здоровье, спланировать работу и отдых, запастись необходимыми лекарствами.
Люди неразрывно связаны с Землей и климатом. И многие достаточно заметно реагируют на разные метеопроявления. Особенно это касается представителей старшего поколения. Но зная календарь неблагоприятных дней и способы себя поддержать, можно проще пройти не вполне комфортные периоды. Поэтому вышеприведенными советами стоит воспользоваться. Так как насчет чая с медом?..
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