На юг России в ближайшие дни придет аномальное тепло

Волна аномального тепла ожидается в ближайшие дни на Северо-Западе, в Центральной России, на юге. Очень жарко будет до 13 июня, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, «волной тепла» называется период, когда среднесуточная температура держится выше среднегодовых показателей в течение пяти и более дней. Это опасно, потому что может оказывать негативное влияние на здоровье людей.

По прогнозам синоптиков, жаркая погода из-за антициклона ожидается в целом ряде регионов. Температура будет выше нормы на 4-8 градусов. Особенно это касается черноземных областей. На Северо-Западе столбик термометра в отдельные дни будет подниматься до 32 градусов.

Также очень жарко будет в южных регионах, в Ростовской области, на севере Краснодарского края, на востоке Ставрополья и на нижней Волге.

Вильфанд предупредил, что волна тепла крайне негативно влияет на самочувствие и работоспособность человека. Ухудшение самочувствия обычно наступает уже на второй день жары.

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По инф. rosbalt.ru

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