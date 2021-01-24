В получении пенсий в РФ иностранцами могут произойти изменения

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Необходимость в таком законопроекте
Оказывается, такие же права на получение пенсионных выплат от государства имеют не только россияне. Это относится и к беженцам, гражданам других стран, и лицам, не имеющим гражданства, но постоянно проживающим на территории РФ.
Для того чтобы ПФР смог производить пенсионные выплаты, нужно предоставить некоторые документы — либо действующее удостоверение беженца, либо документ, подтверждающий вид на жительство.
В случае аннулирования такого документа, выплата пенсий на сегодняшний день не приостанавливается. Такой человек без проблем и дальше продолжает получать свою пенсию. Хотя, согласно российскому законодательству, не имеет на нее уже права.
Любые изменения с документацией иностранцев на территории РФ сразу попадают в Единый Федеральный регистр населения. Такие сведения не сразу поступают в ПФР, а с большими опозданиями. Права получать напрямую подобного рода сведения из Единого Федерального регистра населения у ПФР пока не было.
В связи с этим Правительство РФ подготовило законопроект. Этот документ будет давать право получать из Единого Федерального регистра населения сведения о подобного рода изменениях в документах иностранцев. На основании этого пенсионные выплаты могут быть прекращены. Пока этот законопроект находится на рассмотрении.
Планируется, что уже с 1 января 2023 года Единый Федеральный регистр сведений о населении РФ полноценно заработает. Это будет огромный информационный портал, куда внесут:
полные паспортные данные;
ИНН и СНИЛС;
информацию о родственных связях и семейном положении;
сведения о рождении и смерти.
Требования для иностранцев, проживающих в нашей стране, чтобы в РФ им была назначена пенсия
Чтобы иностранцу назначили пенсию в РФ, нужно выполнить некоторые требования. Важное условие – это наличие страховки в системе обязательного пенсионного страхования. Страховые взносы непременно должны поступать в ПФР.
Также есть условие и о трудовом договоре. Он должен быть заключен на срок не менее полугода, а лучше бессрочно. Это важно для инвалидов пенсионного возраста или для иждивенцев в связи с потерей кормильца. Если работодатель имеет в своем штате высококвалифицированного сотрудника-иностранца, пенсионные взносы тогда не уплачиваются.
Новый законопроект – это не создание дополнительных оснований для прекращения пенсионных выплат иностранцам. Он поможет вести контроль за целевым расходованием средств ПФР.
За изменениями в пенсионном законодательстве стоит внимательно следить не только соотечественникам, но и иностранным гражданам. Давайте же скрупулезно изучать разную информацию по теме, вдруг она не только нам, но и кому-то из близких или знакомых сможет пригодиться.
Государственные пенсионные выплаты получают в России не только соотечественники, но и иностранные граждане. Возможно, что в скором времени иностранцы будут получать свои пенсии на новых условиях. Законопроект «на тему» разработало правительство РФ. Он поможет вести контроль за целевым расходованием средств Пенсионного фонда.
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