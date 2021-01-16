Женщина-мечта: чем знаменита Татьяна Дробыш?

Продюсера «Фабрики звёзд» и композитора Виктора Дробыша знают многие. А вот его супруга Татьяна – чуть менее известная личность. Но поверьте, об этой красивой и умной женщине тоже можно рассказать немало интересного.

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До Виктора Дробыша у Татьяны был другой супруг. В студенчестве она познакомилась с Алексеем Нусиновым, за которого вышла замуж сразу после получения диплома. В этих отношениях на свет появился сын Антон, о котором заботилась Татьяна, пока её супруг строил свою империю по продаже автомобилей. Создать крепкую семью, однако, не получилось, так что со временем дело дошло до развода.

Отношения с Дробышем развивались гораздо стремительнее. Парочка познакомилась ещё в 2007 году, и уже после первой встречи композитор по уши влюбился.

– При первом взгляде на Таню я почему-то сразу решил, что она будет моей женой. Наверное, по ее немного грустным глазам угадал в ней тогда своего человека — тонкую, ранимую, умную и сильную женщину. При этом она же еще и очень красивая, – признавался Виктор.

Чувства захватили вечно весёлого композитора с головой, из-за чего он даже постеснялся взять номер телефона у новой знакомой, хотя обычно он не отличался такой скованностью в общении. Спасли ситуацию друзья пары, с помощью которых Дробыш получил заветный номер и пригласил Татьяну с её подросшим сыном на музыкальный фестиваль «Пять звёзд». Поначалу Дробыш даже испугался, ведь на первое свидание его любовь приехала на шикарном «Ягуаре».

– А если у неё уже есть богатый супруг-олигарх?, – такая мысль появилась в голове у композитора. Но красавица оказалась свободна, так что Виктор вздохнул с облегчением.

Предложение руки и сердца женщина получила всего спустя три недели после первой встречи! Такое развитие событий ошеломило Татьяну, но отказывать она не стала.

Интересно, что в момент знакомства Татьяна даже не знала о «Фабрике звёзд» и о самом Дробыше.

– И до сих пор, когда он приносит записи или что-то из его композиций передают по телевизору, я не перестаю удивляться: «Это твоя песня? Ну ничего себе. И вот эта, что Валерия поет, — супер, мне так нравится, — тоже твоя?!, – делилась женщина.

Не только Виктор оказался деловым человеком. Татьяна в своё время отучилась на дизайнера интерьеров, к тому же она отлично разбиралась в полиграфии, так что умела вести соответствующий бизнес. Потом она строила карьеру модели, а спустя ещё несколько лет попробовала себя в роли телеведущей. Так Татьяна пришла в передачу «О самом главном», которую ведёт и по сей день.

Кстати, она не постеснялась выйти на подиум даже в довольно почётном возрасте – ей тогда было 49 лет. Вместе с другими звёздами Татьяна представила дизайнерские костюмы в стиле Америки 30-х годов от Игоря Гуляева, чем очень впечатлила своих Инстаграм-подписчиков.

Татьяна Дробыш разбирается и в делах семейных. С Виктором ей удалось построить крепкие отношения, в которых, впрочем, случаются и ссоры. Продюсер никак не может понять, зачем его супруге столько разных шляп, а жена-модель, наоборот, не очень-то доверяет дизайнерским познаниям своего мужа. Как и в других семьях, у них тоже возникают споры на фоне этих разногласий, но никогда они не приводят к тяжёлым последствиям.

– Одним словом, жизнь наша протекает во всех возможных красках, но самое главное — любые семейные разборки не носят у нас характер трагедии, – резюмировал Виктор Дробыш.

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