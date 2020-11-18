В последнее время заметно снизилась активность Евгения Петросяна и его супруги Татьяны Брухуновой в социальных сетях. Если раньше известный юморист выкладывал по несколько видео или фотографий в неделю, то сейчас это стало редкостью.
Многие связывают это с тем, что они всё своё время проводят с ребёнком, так что на интернет его практически не остаётся.
Однако на днях один из инсайдеров обнародовал информацию о том, что Брухунова не бросит свои соцсети, особенно Инстаграм, так как рекламные контракты приносят ей очень даже неплохие деньги. Также некоторые считают, что образ легкомысленной и гламурной дамы был придуман Татьяной специально для привлечения большего числа подписчиков. Приводятся даже конкретные суммы - якобы за упоминание конкретных брендов у себя на странице Брухунова получает минимум по 100 тысяч рублей.
Сама молодая жена Петросяна с юмором отнеслась к таким слухам. В своём микроблоге она написала: «А можно узнать, куда мне денежка капает? Я хоть сниму! Там поди уже миллионы запылились!».
Поклонники считают, что Татьяна говорит правду. И правда, зачем ей что-то рекламировать, если она живёт в престижном доме в центре Москвы, у неё даже есть помощница и кухарка? Но нашлись, конечно, и те, кто уверен, что денег много не бывает, а зарабатывать в интернете давно стало нормой даже среди знаменитостей.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Жена Евгения Петросяна зарабатывает миллионы на рекламе в соцсетях?
В последнее время заметно снизилась активность Евгения Петросяна и его супруги Татьяны Брухуновой в социальных сетях. Если раньше известный юморист выкладывал по несколько видео или фотографий в неделю, то сейчас это стало редкостью.
-
В Москве 60-ю по счету новостройку сдали под заселение по реновации
На востоке Москвы в районе Перово сдали под заселение еще один дом по реновации. Он расположен по адресу: Зеленый проспект, дом № 27А.
-
Мост рухнул через неделю после реконструкции. Это вообще как?!
Подвесной мост через реку Оскол в поселке Волоконовка Белгородской области рухнул через неделю после окончания реконструкции. Конструкция не выдержала 15-сантиметрового слоя снега.
-
В Симферополе сократят время подачи воды
С 17 ноября в Симферополе ужесточается график подачи воды, что объясняется критическим истощением запасов в Симферопольском и Партизанском водохранилищах.
-
Петербуржец купил кроссовки с запиской от китайского заключенного
Житель Петербурга заказал обувь и обнаружил в коробке записку с просьбой о помощи. Текст составлен на английском языке.
-
Самый безопасный транспорт какой? Нет, не велосипед!
Самым безопасным транспортом в России оказался общественный транспорт. С таким заявлением выступил замглавы Госавтоинспекции Николай Шеюхин на международном конгрессе «Организация дорожного движения в РФ».
-
«Это не ковид»: выяснилась причина госпитализации Аскольда Запашного
Причиной госпитализации художественного руководителя Большого московского цирка Аскольда Запашного стало резкое падение давления. Об этом сообщили СМИ в пресс-службе цирка.
-
Воздух в России нынче все рекорды по загрязнению побил
Текущий год побил рекорд последних 16 лет по уровню загрязнения атмосферы в российских регионах. При этом оказалось, что наиболее «грязные» регионы РФ — это Самарская и Оренбургская области, а также Бурятия.
-
Верховный суд ликвидировал партию племянника Путина
Верховный суд России (ВС) ликвидировал политическую партию «Народ против коррупции». Лидер партии — Роман Путин, который, по данным СМИ, приходится двоюродным племянником президенту РФ Владимиру Путину.
-
Классика не выходит из моды! Даже если дело касается игровых автоматов…
На сегодняшний день количество сайтов, предлагающих пользователям разнообразные азартные игры, исчисляется уже буквально тысячами и продолжает увеличиваться. Еще быстрее растет число самих игроков, чему немало поспособствовала и вынужденная самоизоляция. В условиях сильной конкуренции виртуальные игорные заведения стараются привлечь клиентов всеми возможными способами, к примеру, хорошими приветственными бонусами для новичков, программами лояльности для постоянных клиентов и т.д. Чтобы помочь пользователям выбрать самое лучшее заведение, специализированные порталы регулярно публикуют рейтинг казино, а сами игорные клубы стараются своевременно внедрять новые технологии.
-
Терапевт пришел на вызов к заболевшему сибиряку, когда тот уже умер
Сибиряк, заразившийся коронавирусом, умер, не дождавшись медицинской помощи.
-
Культурная осень: присоединимся к «царской» охоте с соколом на руке?
Недавно на просторы культурного Интернета залетел особый гость – гордая и сильная птица сокол. На своих крыльях он принёс познавательную онлайн-трансляцию, посвящённую царской забаве из прошлого. Давайте же вместе узнаем о тонкостях соколиной охоты и посмотрим на эту птицу в деле!
-
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
-
«Тысяча рублей — это полупустая корзина». Согласны?
Жители Волгограда пожаловались в соцсетях на «космический» рост цен в крупных торговых сетях. (Но справедливо заметим, что касается это и других регионов. - прим. МГ.)
-
Елена Степаненко развеяла слухи о своей «тяжелой болезни»
Известная телеведущая Елена Степаненко прокомментировала информацию о том, что у нее обнаружена тяжелая болезнь. По её словам, люди, которые про это говорят, солгали.
-
Приёмный сын Джигарханяна рассказал о последних днях артиста
Степан Джигарханян поделился подробностями последних дней жизни своего приемного отца.
-
У сибиряков — свой вид коронавируса, сибирский
В Сибири формируется новый, мутировавший вариант нового коронавируса. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на виртуальном симпозиуме «Пандемия COVID-19: вызов современной науке».
-
Российские археологи нашли в Египте золото халифов
Совместная египетско-российская миссия при проведении раскопок на археологическом участке Дейр аль-Банат в египетском городе эль-Файюм обнаружила коллекцию золотых динаров, отчеканенных халифами из династии Аббасидов.
-
«Лошадь еще не сдохла»: Чубайс порассуждал о зависимости России от нефти и газа
Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что нефтегазовая «лошадь» России «еще не сдохла», однако стране придется делать поворот, чтобы не потерять значимую долю ВВП и сохранить свой повышенный потенциал.
-
Сколько в среднем может прожить обычный россиянин без болячек?
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни среднего россиянина в 2020 году составила 58,9 года. Возраст обозначен в письме Минтруда, адресованном губернаторам российских регионов.