Жена Евгения Петросяна зарабатывает миллионы на рекламе в соцсетях?

В последнее время заметно снизилась активность Евгения Петросяна и его супруги Татьяны Брухуновой в социальных сетях. Если раньше известный юморист выкладывал по несколько видео или фотографий в неделю, то сейчас это стало редкостью.

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Многие связывают это с тем, что они всё своё время проводят с ребёнком, так что на интернет его практически не остаётся.

Однако на днях один из инсайдеров обнародовал информацию о том, что Брухунова не бросит свои соцсети, особенно Инстаграм, так как рекламные контракты приносят ей очень даже неплохие деньги. Также некоторые считают, что образ легкомысленной и гламурной дамы был придуман Татьяной специально для привлечения большего числа подписчиков. Приводятся даже конкретные суммы - якобы за упоминание конкретных брендов у себя на странице Брухунова получает минимум по 100 тысяч рублей.

Сама молодая жена Петросяна с юмором отнеслась к таким слухам. В своём микроблоге она написала: «А можно узнать, куда мне денежка капает? Я хоть сниму! Там поди уже миллионы запылились!».

Поклонники считают, что Татьяна говорит правду. И правда, зачем ей что-то рекламировать, если она живёт в престижном доме в центре Москвы, у неё даже есть помощница и кухарка? Но нашлись, конечно, и те, кто уверен, что денег много не бывает, а зарабатывать в интернете давно стало нормой даже среди знаменитостей.

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