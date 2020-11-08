Жабры и другие секреты таинственного Витаса

Исключительный голос Витаса подарил ему билет на самую верхушку шоу-бизнеса. Но его творческая карьера завершилась так же стремительно, как и развивалась. В чём же причина?

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На российской эстраде Витас появился под конец 2000 года. С первой же песни он ворвался на вершины музыкальных хит-парадов, а его «Опера №2» с душераздирающим криком моментально стала живой легендой. Так сильно понравились публике непривычно высокий голос певца, его артистичность и обтягивающий блестящий костюм, в котором точно было что-то инопланетное.

Витас был очень уж скрытным для столь публичной личности: даже интервью почти никогда не давал! А чем меньше мы знаем, тем больше фантазируем… так появились народные мифы о Витасе. Кто-то говорил, что он поёт чужим голосом, другие утверждали, что певец скрывает под блестящим костюмом настоящие жабры.

Искать правду среди выдумки мы не будем, но вот реальные факты, окружающие певца, оказались очень уж бедны. Однажды он просто пропал с отечественной сцены и больше там не появлялся. Но почему же это произошло, да и вообще, как всё начиналось?

Витас, которого в действительности зовут Виталий Грачев, появился на свет в Латвии. К слову, в тех местах Виталиев и называют – «Витасами». Только вот на родине мальчик надолго не остался и переехал с родителями в Одессу.

С самого детства он проявил исключительный интерес к музыке. Он посещал соответствующую школу, где его активно хвалили преподаватели. Юный Витас работал над своим голосом, уделял немало внимания пластике, а свою великую «Оперу №2» он написал ещё в 14 лет! В итоге вместе с продюсером Сергеем Пудовкином певец сделал из песни полноценный клип.

Необычайно гибкий паренёк из Одессы нарядился в блестящий костюм и отправился покорять народные сердца. Как вы уже знаете, мистический образ сыграл на руку молодому Витасу.

Даже о его голосе ходило немало споров, а некоторые даже считали, что вместо певца самые высокие ноты берёт компьютер. Впрочем, Витас отлично показывал себя на «живых» выступлениях, после которых сомневаться в его вокальных данных уже и не приходилось.

Только вот песни Витаса оказались слишком однообразными. Через пару лет и без того небольшой репертуар певца стал надоедать, так что поклонники начали терять интерес к своему любимцу. Да он и сам стал всё реже появляться на сцене.

На долгие годы певец пропал со всех радаров, а потом вдруг появился на страницах СМИ в 2007 году. Но дело здесь не в его достижениях, совсем наоборот: Витаса поймали пьяным за рулём. Спустя ещё пару лет он сбил велосипедистку, а при попытке задержания ударил сотрудника полиции.

Уже в 2018 году Витас вновь засветился в новостных лентах: певец от скуки стал стрелять птиц на дворе своего дома на Рублёвке. Но не думайте, что артист только и делал, что скандалил. Он вполне успешно выступал за границей, а в Китае и вовсе образовался огромный фан-клуб Витаса, который насчитывает больше миллиона человек.

О личной жизни певец почти не рассказывает, хотя кое-что выяснить всё же удалось. Он счастлив в браке со Светланой, с которой Витас познакомился ещё в 19-летнем возрасте. У него также есть двое детей.

Сейчас артист всё чаще поёт на английском и даже собирается покорять Мексику, Бразилию и США. Ну что же, пожелаем нашей звезде 2000-х удачи в столь амбициозных планах!

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