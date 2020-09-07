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За что друзья и близкие Жанны Фриске не любят и осуждают Дмитрия Шепелева?
Анастасия ШИЛОВА   
07 Сентября 2020 г.
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Ранее о романе певицы Жанны Фриске с телеведущим Дмитрием Шепелевым высказывались только родственники артистки и иногда сам Шепелев. Однако недавно стали появляться комментарии и от лиц из мира шоу-бизнеса, которые хорошо знали певицу.

За что друзья и близкие Жанны Фриске не любят и осуждают Дмитрия Шепелева?


Например, известный стилист и знаток моды Влад Лисовец рассказал, что Жанна именно ему доверяла ему все подробности личной жизни. Он одним из первых узнал что она встречается с Дмитрием.

— У них были очень красивые взаимоотношения, такая интеллигентная любовь, — рассказал Лисовец.

Но после того, как у певицы нашли онкологию, всё пошло под откос.

Родители певицы уверяют, что Жанну можно было спасти, однако Дмитрий был против продолжения лечения. По их словам, он даже списал со счета благотворительного фонда приличную сумму денег.

Влад Лисовец считает совершенно неправильным запрет Шепелева на общение Платона с бабушкой и дедушкой. По мнению Влада, он давно знает родителей Фриске и считает их хорошими людьми. Несмотря на это, Дмитрий, как отец, имеет право решать за ребёнка. Сам телеведущий аргументирует отказ от общения не только тем, что не смог найти с ними общий язык, но и тем, что сама Жанна с ними практически не общалась.

— За два года, что мы встречались, я видел её отца всего один раз, — утверждает Шепелев.

Не только родители Фриске оказались «персонами нон грата» в новой семье телеведущего. Ольга Орлова была подругой Жанны, а также является крёстной Платона, и тоже имеет право лично увидеть ребёнка. Она постоянно звонит и пишет смс Дмитрию, но все сообщения остаются непрочитанными. Ольга считает, что Дмитрий действительно хороший отец, но у ребёнка всё-таки нет матери. Общение с бабушкой и дедушкой, могло бы частично компенсировать этот пробел. Да и сама Орлова тоже хочет принимать участие в жизни своего крестника. Но пока Дмитрий не готов идти на контакт с родными и близкими умершей гражданской супруги.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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