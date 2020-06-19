Яна Поплавская поделилась способом «распознавания» измен

Популярная актриса, радиоведущая и театральный педагог Яна Поплавская в интервью поделилась секретами семейной жизни. Яна считает, что может дать много полезных советов, тем более, что 52-летняя актриса когда-то пережила тяжёлый развод после 25 лет совместной жизни с Сергеем Гинзбургом.

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Поплавская считает, в семье самое главное - это соблюдать баланс между обязанностями и свободой. По её словам, многие жёны начинают ограничивать супругов из-за боязни измены. В результате муж начинает чувствовать себя запертым в клетке и выход находит, как правило, в запоях или загулах. Поэтому жена и муж должны уважать интересы друг друга, каждый имеет право проводить время со своими друзьями и уделять внимание своим увлечениям.

Поплавская считает, что определить - изменяет муж или нет, довольно легко, потому что мужчины в этих вопросах очень примитивны и своим поведением и странными поступками всегда выдают себя. Например, муж целыми днями стал пропадать в автомастерской или на рыбалке. Дома это проявляется в отстранённости и постоянной задумчивости, а еще могут быть крайности в виде раздражительности по любому поводу… или наоборот - в виде проявления внимания и щедрости, хотя раньше этого не было. Всё это может быть реальным поводом для жены задуматься – всё ли в порядке в семье? Не появилась ли тут еще одна «сторона», молодая и симпатичная?..

Сама Поплавская с 2015 года состоит в отношениях со своим коллегой, радиоведущим Евгением Яковлевым, который недавно сделал ей предложение. Свадьба была запланирована на весну 2020 года, но из-за пандемии коронавируса церемония была отложена. По словам Яны Евгеньевны, никаких шумных гуляний не будет, просто соберутся самые близкие родственники и друзья.

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