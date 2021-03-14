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«Я думаю, без любви нельзя жить»: так ли одинока Мирей Матье?
Егор СТУКОВ   
14 Марта 2021 г.
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Красивая француженка была легендой музыкального мира и невероятно желанной женщиной. Но если в карьере её всегда ждал успех, то в любви у Мирей Матье всё оказалось гораздо сложнее.

«Я думаю, без любви нельзя жить»: так ли одинока Мирей Матье?


Школа была для Мирей чуть ли не самым страшным временем в жизни. Одна учительница сильно возненавидела девочку за то, что та интересовалась только пением, не думая о других занятиях. В наказание она позорила Мирей перед всем классом и била её линейкой по левой руке, чтобы отучить урождённую левшу «неправильно» пользоваться ручкой. Такая жестокость довела бедную девочку до заикания.

К счастью, дома Мирей могла забыть о школьных ужасах. Отец всегда водил детей на концерты и слушал вместе с ними оперные пластинки, разве что бедность их семьи омрачала жизнь девочки.

В школе наша героиня надолго не задержалась – уже в 13 лет она ушла на фабрику, где проработала два года. А потом решила попробовать свои силы в конкурсе вокальных талантов, где судьи признали способности Мирей и отправили её в Париж.

Там невероятно талантливую девушку с сильным голосом единогласно признали новой Эдит Пиаф. Этот успех было сложно переоценить, а всего спустя день после конкурса Мирей получила крайне выгодный контракт, который и стал началом её концертной жизни.

В это же время частью судьбы начинающей певицы стал Джонни Старк по прозвищу Американец. Её импресарио, который сразу же запретил юной артистке слушать Пиаф. «Ты не она, ты – это ты!», – заверял Джонни.

Именно он придумал образ Мирей, её манеру пения, да и вообще каждую, даже самую маленькую деталь, которая в итоге помогла певице прославиться на весь свет. К тому же он был отличным педагогом, который обучил начинающую певицу языкам, этикету истории и другим значимым в высшем обществе наукам. Оказывается, непослушная девочка очень даже любила учиться – просто надо было найти к ней подход.

– Он... был моим добрым ангелом, – говорила о Джонни наша героиня. – Срывал шипы с роз, которые потом доставались мне как знак любви и признания... Он жил ради меня, я же только пела.

В карьере, как вы понимаете, у Мирей проблем не было. А вот в личной жизни… скажем так, её сердце всегда оставалось закрытым.

Её первый роман с солидным бизнесменом так и не привёл к свадьбе, хотя девушка в 1983 году ещё мечтала о женском счастье. Только вот она понимала, что с детьми и домашним очагом к ней придёт новая ответственность, с которой придётся хотя бы на время забыть о пении. Решиться на такой шаг она просто не могла. Всего за неделю до свадьбы Мирей оставила своего возлюбленного.

Вторую попытку выйти замуж певица совершила под конец 90-х годов. Тогда вечно одинокая француженка внезапно стала появляться на публике с косметологом Герленом Оливье Эшодмезоном. Только вот и в этот раз артистка сбежала чуть ли не из-под венца – не могла доверить свою судьбу даже любимому мужчине.

Ходило немало слухов об её романах: то с Аленом Делоном, то с Чарли Чаплиным. Но сама Мирей всё ещё хранит молчание. Впрочем, её мнение о любви расставило все точки над i…

– Любовь – это самое прекрасное чувство на Земле. Я думаю, без любви нельзя жить. Для того, чтобы любить кого-то, необязательно вступать в брак. Что касается моей личной жизни – я о ней не рассказываю, – заявила однажды Мирей Матье.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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